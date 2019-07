Xiaomi Mi A3, ecco immagini e caratteristiche del nuovo puro Android

Se c’è un terminale medio gamma Xiaomi che ha fatto la felicità degli utenti, quello è certamente il Mi A2, insieme al Mi A2 Lite. Confermato già da tempo il successore diretto, Xiaomi Mi A3, ecco le immagini della confezione che ne mostrano le caratteristiche.

La scatola di colore bianco conferma che Mi A3 arriverà nelle colorazioni blu e bianco, anche se una delle immagini mostra il terminale in colorazione nera. Il Mi A3 proporrà un display con notch a goccia sulla parte centrale in alto, mentre sul retro sfoggia un setup a tripla fotocamera, allineata verticalmente nell’angolo superiore sinistro. Si può anche vedere che l’angolo in basso a sinistra della parte posteriore propone il logo Xiaomi, e non manca neppure il tanto atteso Android One, che mostra come il telefono eseguirà una versione pura di Android, proprio come nei diretti predecessori.

La pellicola protettiva sul display dello smartphone, riposta GSM Arena, rileva come il terminale sia alimentato, purtroppo, dallo Snapdragon 665, e non dal 730, come sostenuto in precedenti relazioni. Dai un’occhiata a queste immagini, Mi A3 dovrebbe includere un pannello da ben 6.08 pollici con tecnologia AMOLED, scanner di impronte digitali sotto schermo, batteria da 4030 mAh con supporto alla ricarica veloce 18W e una fotocamera da 48MP sul retro, con un sensore selfie da 32MP sulla parte anteriore.

Tutti questi dettagli suggeriscono che il Mi A3 sarà praticamente una versione globale del Mi CC9e recentemente annunciato, anche se il CC9e è dotato di schermo con risoluzione solo HD+, mentre A3 dovrebbe proporne un pannello FHD+. Non potrebbe essere altrimenti considerando che il Mi A2 vanta uno schermo FHD + e Xiaomi non potrebbe lanciare il suo successore con un display a risoluzione inferiore.