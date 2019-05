Xiaomi Mi Airdots Pro, cuffie auricolari sfidanti di Apple AirPods a metà del prezzo

Si chiamano Xiaomi Mi Airdots Pro e sono la risposta ufficiale di Xiaomi alle AirPods di Apple, ovviamente ad un prezzo particolarmente concorrenziale, come nella tradizione Xiaomi.

Gli Xiaomi Mi Airdots Pro ricalcano lo stile dell’omologo Apple, con il colore bianco a dominare, stile molto simile così come la custodia inclusa. Una delle differenze subito evidenti riguarda la “calzata” gli Xiaomi Mi Airdots Pro sono infetti cuffie auricolari in-ear, e non half-in-ear come invece per il prodotto Apple.

Includono i controlli touch subito a portata di polpastrello, ovviamente tecnologia true wireless ma anche tecnologia binaurale, che permette di utilizzarle anche singolarmente: le Xiaomi Mi Airdots Pro si occuperanno automaticamente di commutare la diffusione sonora da entrambi gli auricolari ad uno solo.

Dal lato acustico supportano la codifica AAC per una maggiore qualità sonora, supportato da un’avanzata tecnologia costruttiva dei suoi speaker interni e da un sistema di cancellazione attiva del rumore, caratteristiche che vanno ad esaltare la qualità audio offerta dal sistema.

Lato autonomia garantiscono fino a 10 ore in stand by e possono essere ricaricate comodamente dalla custodia, che include connettività USB-C. Compatibili con iOS e Android, gli Xiaomi Mi Airdots Pro sono in offerta lampo al pezzo di circa 80 euro e si acquistano cliccando su questo link diretto.

