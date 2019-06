Xiaomi MI SO WHITE EX3, lo spazzolino elettrico con 25 giorni di autonomia in offerta a 13,99 €

Da Xiaomi arriva MI SO WHITE EX3, lo spazzolino elettrico per una igiene dentale ancor più profonda e con funzioni intelligenti. Adesso in super sconto su eBay costa appena 13,99 euro, con un’autonomia fino a 25 giorni con normale utilizzo.

Portatile e leggero, quindi adatto anche a chi viaggia, lo spazzolino viene consegnato con dock di ricarica inclusa. Offre fino a 31 mila vibrazioni al minuto, pesa appena 50 grammi, e mette a disposizione tre differenti modalità di vibrazione. Naturalmente vanta un design assolutamente minimale ed elegante, come tutti i prodotti brandizzati Xiaomi.

Ha una setola a spazzola morbida, e propone una testa arrotondata per una spazzolatura ergonomica, e una pulizia dei denti più in profondità.

La modalità standard propone fino a 31 mila vibrazioni al minuto, mentre quella soft fino a 27 mila. Lo spazzolino incorpora una funzione di vibrazione ogni 30 secondi, così da ricordare di cambiare area di pulizia. Dopo 2 minuti, invece, si spegne automaticamente.

Tra le altre caratteristiche tecniche, Xiaomi MI SO WHITE EX3 vanta un livello di impermeabiltà IPX7, quindi facilmente lavabile. Disponibile in due diverse colorazioni, blu e rosa, per accontentare sia il pubblico maschile, che quello femminile, propone invece testine completamente bianche.

Si ricarica in 16 ore, dura fino a 25 giorni e pesa appena 50 grammi. Le sue misure sono di circa 17 x 6.5 x 2 cm.

Al momento si acquista in super offerta su eBay al costo di 13,99 euro nella diversa colorazione blu o rosa con spedizione gratuita.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.