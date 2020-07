Xiaomi Mi TV Stick ufficiale, il guanto di sfida ad Amazon è servito

Non solo smartphone durante la presentazione Xiaomi appena andata in onda. Arriva anche la Mi TV Stick, che rende lo streaming ancor più facile e a portata di tutti. Si tratta di un dispositivo alimentato da Android TV, ma che richiama le forme di Amazon TV Stick. Ecco caratteristiche, prezzo e data di uscita.

Mi TV Stick offre l’accesso a migliaia di contenuti relativi al mondo Android, come ad app e giochi tramite Google Play. Mi TV Stick propone al suo interno una CPU quad-core e 1GB di RAM + 8GB di memoria integrata, caratteristiche simili alle precedenti Xiaomi Mi TV Android, ma con un form factor decisamente più tascabile, che permetterà comunque agli utenti di godere di contenuti ad alta risoluzione 1080p e audio surround premium grazie al supporto Dolby e DTS.

È inoltre possibile accedere istantaneamente a Google Assistant, Netflix e Prime Video utilizzando i pulsanti dedicati presenti sul telecomando Bluetooth e fare broadcasting trasmettendo facilmente contenuti dai propri dispositivi mobile sullo schermo di un TV utilizzando la funzione integrata Chromecast.

Xiaomi ha taciuto al momento sulla versione 4K dello stesso prodotto, che non è mistero arriverà più in là sul mercato. Inoltre, non ci sono ancora indicazioni su quali mercati verrà lanciato il dispositivo, ma per fortuna l’Italia è tra le regioni incluse.

Mi TV Stick è proposta al prezzo di 39,99 euro, anche in questo battaglierà dunque con il dongle Amazon, e sarà disponibile in Italia a partire dal 20 luglio presso i Mi Store autorizzati, ma anche su Amazon. Da fine luglio sarà in vendita anche presso mi.com e tutte le principali catene di distribuzione.

Per tutte le notizie riguardanti il mondo Xiaomi, anche extra smartphone, il link da seguire è questo. A questo indirizzo la recensione della precedente Xiaomi Mi TV, Mi Box S, in versione set top box stile Apple TV.