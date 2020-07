Xiaomi annuncia i nuovi Redmi 9, Redmi 9A e Redmi 9C

L’evento Xiaomi appena concluso ha dato i natali a numerosi nuovi prodotti, tra monitor, smart band, monopattini e Mi TV. Tra questi, però, degna di nota è anche la line up Redmi 9, gli entri level del brand, che non rinunciano a caratteristiche importanti e design alla moda. Ecco i nuovi smartphone della linea.

Redmi 9

Il primo dei dispositivi è Redmi 9, che propone una configurazione quad-camera multifunzione, che certamente attirerà il pubblico di più giovani, che oramai utilizzano lo smartphone come macchina fotografica per tutti i giorni. Il terminale propone un display Full HD+ da 6,53 pollici, con notch a goccia, con certificazione TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu e protetto da Corning Gorilla Glass.

Scheda tecnica:

Camera

• 13MP+8MP+5MP+2MP quad rear camera

• 13MP wide-angle camera

– f/2.2, AF, 1/3.06’’ sensor, 1.12μm pixel size

– 5P lens, f/2.2, 75.2° FOV

• 8MP ultra wide-angle camera

– 118° FOV, 1/4’’ sensor, 1.12μm pixel size

– 5P lens, f/2.2

• 5MP macro camera

– 1/5’’ sensor, 1.12μm pixel size

– 3P lens, FF(4cm), f/2.4

• 2MP depth sensor

– 1/5’’ sensor, 1.75μm pixel size

– 3P lens, f/2.4

• Caleidoscopio, HDR, ritratti cinematici

Macro video mode, Beautify mode

1080p video [email protected]

• Camera frontale 8MP

– 1/4’’ sensor, 1.12μm pixel size

– 4P lens, f/2.0

• Kaleidoscope, Palm shutter, Cinematic portraits

Screen flash, Portrait mode

Sistema operativo

• MIUI 11 basata su Android 10

Battery&Ricarica

• 5020mAh (typ) battery

• Supports 18W wired fast charge

• In-box charger: 10W

• Supports OTG reverse charging

• Supports Quick ChargeTM 3.0

Sicurezza

• sensore impronte posteriore

• Face unlock

Connettività

• Support dual nano SIM + micro SD

• Dual 4G standby

Il processore in uso è il MediaTek Helio G80 SoC, che assicurerà un’autonomia impareggiabile, anche grazie alla batteria da 5020mAh con ricarica rapida da 18W. Non manca, per la felicità degli audiofili, il jack per cuffie da 3,5 mm, il sensore IR e l’NFC con tanto di supporto alla doppia SIM ed espansione di microSD.

Redmi 9 è già disponibile all’acquisto in Italia in tre diverse colorazioni, Carbon Grey, Ocean Green, e Sunset Purple a 149,90 euro nella sua configurazione da 3GB+32GB.

Redmi 9C

Stesso prezzo per il modello 9C, dotato di fotocamera tripla AI e display da 6,53 pollici, questa volta con batteria da 5000mAh. L’ entry-level è dotato di processore MediaTek Helio G35, octa-core che può arrivare a una clock fino a 2.3GHz. La tripla camera posteriore è ottimizzata per l’IA che può catturare rapidamente e facilmente immagini nitide e chiare in diverse situazioni.

Scheda tecnica:

Camera

• 13MP main camera

– f/2.2, AF, FOV 75.2°

• 2MP macro camera

– f/2.4, FF (4cm focus distance)

• 2MP depth sensor

– f/2.4

• Single flash

• Kaleidoscope effects

Front camera

• 5MP front camera

– f/2.2, FOV 77.8°

Battery and charging

• 5000mAh (typ) battery

• Supports 10W charging

• caricatore in confezione: 10W

Display

• 6.53” HD+ Dot Drop display

• Risoluzione 720×1600

• 20:9 aspect ratio

• luminosità 400nit (typ) brightness

• Color contrast ratio: 1500:1 (typ)

• TÜV Rheinland Low Blue Light certification

• Reading mode

• Full Screen gestures

• Dimensioni: 164.9 x 77.07 x 9.0mm

• Peso: 196g

• Processore MediaTek Helio G35

– 12nm process technology

– CPU: 4 x A53 @ 2.3GHz + 4 x A53 @ 1.8GHz,

Octa-core CPU

– GPU: PowerVR8320, up to 680MHz

• LPDDR4X RAM, eMMC 5.1 storage

– 2GB + 32GB, 3GB + 64GB*;

• Micro USB

• 3.5mm headphone jack

• Dual 4G standby

Redmi 9C sarà disponibile in Italia da inizio settembre nelle colorazioni Midnight Gray, Sunrise Orange, Twilight Blue al prezzo di 149,90 euro per la versione da 3GB+64GB.

Redmi 9A

Leggermente più economica il Redmi 9A, con display da 6,53 pollici e batteria da 5000mAh. In questo caso il processore a bordo è il MediaTek Helio G25, un chipset di gioco octa-core, che permette una migliore esperienza operativa quotidiana. Infine, è dotato di fotocamera posteriore da 13MP ottimizzata per l’IA, un jack per cuffie e una memoria espandibile fino a 512GB.

Scheda Tecnica:

Camera

• 13MP main camera

– f/2.2, AF, 74° FOV

– Single flash

– Effetti caleidoscopio

• Camera frontale 5MP

– f/2.2, 83° FOV

– Portrait selfies

– Palm Shutter

Batteria / Ricarica

• 5000mAh (typ) battery

• Supporto ricarica 10W

• caricatore in confezione: 10W

Display

• 6.53” HD+ Dot Drop display

– Risoluzione 720×1600

– 20:9 aspect ratio

– Luminosità 400nit (typ) brightness

– Color contrast ratio: 1500:1 (typ)

• TÜV Rheinland Low Blue Light certification

• Dimensioni: 164.9 x 77.07 x 9.0mm

• Peso: 194g

Processore

• MediaTek Helio G25

– 12nm process technology

– CPU: 8 x A53 @ 2.0GHz, Octa-core CPU

– GPU: PowerVR8320, up to 650MHz

• LPDDR4X RAM, eMMC 5.1 storage

– 2GB + 32GB

• Micro USB

• jack cuffie 3.5mm

• AI face unlock

Redmi 9A sarà disponibile nelle principali catene di distribuzione da fine luglio nei colori Granite Gray, Peacock Green, Sky Blue al prezzo di 119,90 euro nella versione da 2GB+32GB. Inoltre, a partire da settembre arriverà sul mercato italiano anche la variante Redmi 9AT sempre al prezzo di 119,90 euro per la versione da 2GB+32GB.

