Xiaomi Mijia Mosquito, il diffusore killer anti-zanzare più smart che ci sia

Xiaomi ha deciso di far diventare smart anche il classico diffusore killer anti-zanzare, per combattere il dannato insetto impugnando il proprio smartphone pronti alla guerra che ogni estate tutti dobbiamo combattere per difenderci dalle punture più temute della stagione.

Ci troviamo di fronte ad un diffusore a batteria dotato dell’apposita pastiglia che diffonderà nell’etere un repellente anti-zanzare innocuo per l’uomo ma in grado di uccidere il nemico pubblico numero uno della bella stagione.

In questo caso sarà possibile connettere il dispositivo Xiaomi all’apposita applicazione via Bluetooth per poter impostare l’accensione e lo spegnimento del dispositivo in automatico, oppure per comandarlo da remoto.

L’applicazione potrà anche informarvi sul livello di ricarica delle tavolette di repellente e quanto vi resta per esaurirla, così da potere acquistare nuove tavolette nel caso in cui potessero servire.

La tavoletta inclusa nella confezione è comunque già una durata significativa, pari a circa 720 ore, ovvero circa 90 notti di utilizzo (in base anche al vostro uso).

Elegante e dallo stile sobrio, il diffusore funziona in maniera super silenziosa con due batterie AA, può essere piazzato ovunque e, nel caso non si voglia sfruttare la app, può essere comandato attraverso il tasto presente sula scocca, che accenderà il dispositivo spegnendolo automaticamente dopo 10 ore di utilizzo, per non sprecare energia.

Il nuovo Xiaomi Mijia Mosquito si acquista online al prezzo di 14.40 euro circa ciccando su questo link diretto, ma grazie al coupon GBXMMJMWQ lo potrete pagare solo 11 euro.

Le tavolette di ricarica possono essere acquistate da questo link.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.