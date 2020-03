Xiaomi presenta Mi Air Purifier 3H, purificatore smart compatibile Homekit e Alexa

Accanto alla nuova linea Mi 10, e alla Mi TV 4S, Xiaomi ha presentato nei giorni scorsi anche il Mi Air Purfier 3H, un purificatore d’aria smart, per una casa più sana. Ecco foto, prezzo e caratteristiche tecniche.

I dati dell’OMS indicano che 3 milioni di persone muoiono ogni anno a causa dell’inquinamento dell’aria esterna, mentre fino a 4,3 milioni muoiono a causa dell’inquinamento dell’aria interna. Questo vuol dire, in altre parole, che spesso in casa, a lavoro, o nelle classi di una scuola, si respira aria malsana. E’ sulla base di questi dati, allora, che Xiaomi ha creato un nuovo purificatore d’aria: Mi Air Purfier 3H è il successore diretto del modello 2H precedente.

Come tale, mantiene il suo design classico e minimalista, ma con prestazioni di purificazione significativamente aumentate: incorpora un filtro HEPA, in grado di eliminare il 99,97% di microparticelle fino a 0,3 micron e un CADR 380m3/h aggiornato che copre in modo efficiente spazi fino a 45 metri quadrati. Grazie al suo sensore di particelle, Mi Air Purifier 3H regola in modo intelligente la velocità della ventola in base alla qualità dell’aria.

E’ compatibile con Amazon Alexa e con Homekit e i dati sulla qualità dell’aria raccolti vengono visualizzati sul touch screen OLED, che serve anche per attivare/disattivare il dispositivo manualmente o regolare la velocità della ventola e altro ancora. Oltre che con Alexa, My Air Purifier 3H è compatibile anche con l’Assistente Google, consentendo agli utenti di controllare il dispositivo attraverso comandi vocali.

Inoltre, può essere accoppiato con altri dispositivi Xiaomi Smart Home, come Mi Smart Sensor Set, per creare comandi di automazione tramite l’app Mi Home.

My Air Purifier 3H sarà in vendita a partire da 179,99 euro, e sarà disponibile sul sito Web ufficiale e su Amazon. La versione 2H è in vendita, in offerta, a 110 Euro.