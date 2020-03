Xiaomi presenta Mi TV 4S da 65 pollici, ecco prezzo e specifiche

Giornata, quella del 27 Marzo, particolarmente proficua per Xiaomi, che dopo aver svelato il tris di Mi 10, con le varianti standard, Pro e Lite, ha pure ufficializzato l’arrivo della Mi TV 4S da 65 pollici, al prezzo di 549 euro. Ecco tutti i dettagli.

A dire il vero, durante la presentazione Xiaomi è stata un po’ avara di dettagli tecnici, ma si è limitata a divulgare le informazioni più importanti. Mi TV 4S propone un pannello da 65 pollici, con risoluzione 4K e supporto all’ HDR 10+, Dolby Audio e DTS-HD. Basata su sistema operativo Android TV, proporrà tutte le funzionalità che ci si aspetta di vedere da una TV smart, con possibilità di avviare le più comuni applicazioni di streaming video, come Netflix e YouTube, oltre ad Amazon Prime Video e a tutte quelle presenti sul Play Store di Google.

La TV è dotata di smart controller con tasto funzione dedicato per richiamare l’Assistente vocale, e non manca neppure il Chromecast integrato per la visione di contenuti video dallo smartphone. Interessantissimo il prezzo, fissato per il mercato europeo 549 euro, con l’arrivo sul mercato italiano entro la fine di giugno 2020.

Peraltro, Xiaomi renderà disponibile un bundle particolarmente conveniente, che al prezzo di 699,99 euro, oltre alla TV, consentirà di portarsi a casa il Mi AIoT Router AC2350, il purificatore d’aria Mi Air Purifier 3H, e una lampadina smart Mi LED Smart Bulb.

A questo indirizzo trovate tutte le novità sui nuovi smartphone della linea Mi 10.