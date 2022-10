Xiaomi Smart Band 7 Pro arriva in Italia, si parte da 79 euro

Dopo il debutto in Cina, Xiaomi Smart Band 7 Pro approda ufficialmente anche in Italia, presentato nell’evento globale Xiaomi a Monaco in contemporanea con i nuovi smartphone Xiaomi 12T e 12T Pro. Ecco caratteristiche e prezzi della versione globale per il nostro mercato.

Le caratteristiche e il design rimangono fedeli alla versione cinese della band. E’ dotata di un display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici ad alta risoluzione, con un’area di visualizzazione più ampia e funzione di auto-luminosità.

Offre funzioni di monitoraggio del sonno a delle attività sportive, potendo tracciare 110 modalità dedicate allo sport. La novità rispetto al modello standard band è il sistema GNSS integrato, che consente un rilevamento più rapido del posizionamento e più accurato del percorso, rendendolo il dispositivo ideale per tutti gli appassionati di sport, così da poter lasciare a casa lo smartphone quando si va a correre.

Questo modello è resistente all’acqua fino a 5 ATM e ha una durata della batteria fino a 12 giorni. Naturalmente, a livello di notifica, consente di ricevere chiamate e messaggi. Per quanto riguarda il design, Xiaomi Smart Band 7 Pro dispone di oltre 150 quadranti in-app, cinturino in doppia colorazione con 8 diverse varianti in un formato estremamente gradevole al tatto.

Per leggere la nostra recensione sulla Xiaomi Smart Band 7 Pro versione cinese vi rimandiamo a questo indirizzo, mentre a questo link potete leggere la recensione della versione standard. Nell’evento globale di presentazione Xiaomi a Monaco sono stati svelati i nuovi smartphone top di gamma Xiaomi 12T e 12T Pro, Smart Band 7 Pro un nuovo robot aspirapolvere, i primi aspirapolvere a secco e umido del marchio e altro ancora.

Prezzo e disponibilità

Il modello Pro sarà disponibile nelle colorazioni Black e Ivory in vendita dal 7 Ottobre al prezzo di 99,9 euro. Nelle prime due settimane sarà anche possibile approfittare del prezzo early bird di 79,9 euro.