Xiaomi svela Redmi Pad, gli auricolari Redmi Buds 4 e 4 Pro

Al fianco dei nuovi smartphone della serie 12, Xiaomi presenta anche Redmi Pad e i nuovi auricolari Buds 4 e 4 Pro. Partiamo da Redmi Pad, l’ultimo tablet in ordine cronologico ad essere rilasciato dal brand. Tra le principali specifiche di Redmi Pad i quadrupli altoparlanti dotati di Dolby Atmos e la frequenza di aggiornamento a 90Hz.

E’ dotato di un display da 10,61 pollici e caratterizzato da una minore latenza, progettato per una migliore esperienza visiva. Redmi Pad è il primo tablet al mondo a ricevere la certificazione SGS per la riduzione dell’affaticamento della vista. A livello multimediale propone una fotocamera frontale ultra-grandangolare da 8MP e 105°, mentre la batteria è da 8.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Redmi Pad sarà disponibile tre colorazioni Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green, in vendita a partire dal 5 ottobre in doppia configurazione, da 3GB+64GB e da 4GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 299,90 euro e 349,90 euro. La versione base sarà disponibile al prezzo promo di 279,90 euro per 48 ore su Amazon.

La versione da 4GB+128GB sarà acquistabile invece presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di elettronica di consumo, al prezzo promozionale in fase dl lancio pari 329,90 euro.

Redmi Buds 4 Pro e Redmi Buds 4

Anche se non sono state protagoniste dell’evento, Xiaomi annuncia l’arrivo imminente sul mercato italiano anche Redmi Buds 4 Pro e Redmi Buds 4, gli auricolari senza fili caratterizzate da un design elegante.

Tra le principali caratteristiche l’autonomia, che grazie al chip a bassa potenza permette di avere rispettivamente 30 e 36 ore di longevità grazie alla custodia di ricarica. Con una sola ricarica, Redmi Buds 4 possono durare 6 ore e consentire un’ora di riproduzione musicale con soli cinque minuti di ricarica. Redmi Buds 4 Pro, invece, hanno una durata di 9 ore con una singola carica e possono riprodurre fino a due ore di musica con una ricarica di cinque minuti.

Redmi Buds 4 Pro, nei colori Black & White, e Redmi Buds 4 nella colorazione White saranno in vendita rispettivamente a 99.90 euro e 69,90 euro a partire dal 17 ottobre anche su Amazon.

Nell’evento globale di presentazione Xiaomi a Monaco sono stati svelati i nuovi smartphone top di gamma Xiaomi 12T e 12T Pro, Smart Band 7 Pro un nuovo robot aspirapolvere, i primi aspirapolvere a secco e umido del marchio e altro ancora.