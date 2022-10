Apple manda in pensione le sue SIM dati per iPad cellular

Apple manda in pensione le sue SIM; a partire dal mese di ottobre la multinazionale di Cupertino non le attiva più su iPad con collegamento dati cellulare. L’azienda ha interrotto le attivazioni per la Apple SIM in alcuni iPad a partire dal 1° ottobre.

Questo vuol dire che quanti sono interessati a collegare il proprio iPad alla rete dati dovranno rivolgersi al proprio operatore o, al più, utilizzare una eSIM nei tablet più recenti. Ciò non influirà se il servizio cellulare se questo è stato precedentemente abilitato.

Apple ha incluso una SIM con suo marchio con le versioni cellular di iPad Air 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad base di quinta e sesta generazione e anche in iPad Pro originale da 12,9 pollici. Una versione digitale e incorporata della scheda SIM Apple è stata inclusa anche con iPad Pro da 9,7, 10,5 e 12,9 pollici di seconda generazione. Tutti gli iPad rilasciati dall’autunno 2018 in poi, invece, supportano le eSIM.

Ricordiamo che la SIM card costruita da Apple, lo ricordiamo, è compatibile con gli iPad WiFi + Cellular e permette di cambiare operatore telefonico a proprio piacimento senza dover estrarre fisicamente la scheda quando si desidera cambiare operatore, ma anche e soprattutto, usare piani dati “flat” quando si viaggia.

Questa decisione fa parte di una strategia più ampia. Apple si è spostata verso l’utilizzo delle eSIM negli ultimi anni ed è arrivata al punto di eliminare il vano SIM nelle versioni statunitensi di iPhone 14 e 14 Pro. La tecnologia consente di risparmiare costi e spazio, perché non richiede di includere uno slot fisico nel dispositivo. Tuttavia, questa decisione potrebbe davvero essere una scocciatura per chi pianificava di utilizzare i dati cellulari su un vecchio iPad e non ha impostato la SIM prima di oggi.

