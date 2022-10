Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus e nuovi aspirapolvere a umido e secco

Xiaomi Robot Vacuum X10+ è l’ultimo nato della linea di robot aspirapolvere di Xiaomi, progettato per semplificare le pulizie domestiche, presentato in contemporanea nell’evento globale di Monaco con i nuovi smartphone top Xiaomi 12T e 12T Pro e molte altre novità. Abbinato alla stazione base intelligente, il dispositivo è in grado di svuotare la spazzatura nell’apposito contenitore, di pulire i panni, di riempire il serbatoio dell’acqua, di mantenere il panno umido e di asciugarsi da solo per evitare la ritenzione di umidità e cattivi odori quando il dispositivo non è in uso.

L’obiettivo è quello di automatizzare le operazioni per offrire in ogni abitazione una esperienza di pulizia senza soluzione di continuità, con un dispositivo poliedrico, adatto per pulire qualsiasi tipo di pavimento. Il mop è in grado di sollevarsi da solo quando il sensore a ultrasuoni incorporato rileva automaticamente i tappeti, mentre raccoglie le particelle di polvere con una potenza di aspirazione di 4.000Pa.

Le doppie spazzole rotanti sono in grado di eseguire una pulizia a pressione per rimuovere le macchie più ostinate. Questo compagno per le faccende domestiche offre una pulizia completa della casa in un’unica soluzione, consentendo ai clienti esperti di tecnologia di liberarsi dai lavori domestici ripetitivi e dispendiosi dopo una giornata di lavoro intensa.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ è dotato del sistema brevettato S-Cross AI, che gli consente di evitare ogni oggetto sul suo percorso di pulizia e di pulire con una finitura perfetta. Il dispositivo è inoltre dotato di un laser a doppia linea e di una telecamera RGB per il rilevamento degli ostacoli. Insieme alla navigazione LDS, pianificherà un percorso di pulizia efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione della casa. È certificato dal TÜV Rheinland secondo gli standard di cybersecurity e di protezione della privacy, a tutela degli utenti.

Xiaomi Robot Vacuum X10+, prezzo e disponibiità

Xiaomi Robot Vacuum X10+ sarà in vendita a partire dal 10 ottobre a 899,9 euro su mi.com e presso Xiaomi Store Italia. Per la fase di lancio coloro che acquisteranno il prodotto riceveranno in bundle la Mi Smart Air Fryer 3.5L.

La prima linea di aspirapolvere a umido e a secco: Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series

La serie Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum, la prima linea di aspirapolvere a secco e umido del marchio, è progettata per portare in ogni casa un’esperienza di pulizia impeccabile. La serie è composta da due modelli: Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum e Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum; entrambi in grado di aspirare, lavare e lucidare.

Grazie al sistema intelligente di rilevamento dello sporco, la funzione adattiva integrata permette al dispositivo di regolare automaticamente la potenza di pulizia in base alla quantità di polvere identificata. Basta una passata per far scomparire liquidi, peli, capelli e qualsiasi tipo di sporco.

Ogni utente ha preferenze specifiche in fatto di pulizia, così Xiaomi offre due modelli per questa serie, a seconda delle esigenze. Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum è dotata di una modalità ad alta temperatura a 75°C in grado di garantire una pulizia più approfondita. Può anche autopulirsi, riempirsi d’acqua e asciugarsi automaticamente grazie a una stazione base intelligente tutto in uno.

Invece il modello Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum è ideale per le stanze con angoli e spigoli difficili da raggiungere. La pulizia è facilitata dalla spazzola a rullo senza grovigli, progettata per coprire spazi più ampi, e all’impugnatura regolabile a 90 gradi che permette di pulire efficacemente sotto la maggior parte dei mobili.

Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series, prezzi e disponibilità

Xiaomi Truclean W10 Ultra e W10 Pro Wet Dry Vacuum saranno disponibili su mi.com e presso Xiaomi Store Italia a partire dal 10 ottobre, rispettivamente al prezzo di 799,9 euro e 599,9 euro.

Nell’evento globale di presentazione Xiaomi a Monaco sono stati svelati i nuovi smartphone top di gamma Xiaomi 12T e 12T Pro, Smart Band 7 Pro e altre novità ancora.