Xiaomi Smart Band 9 sempre low cost ma ultra resistente, si può prenotare

Xiaomi svela, puntuale come il caldo estivo, la sua nuova smart band per questo 2024. Siamo arrivati alla Xiaomi Mi Band 9, che è stata annunciato durante l’ultimo evento della casa cinese, in cui Xiaomi ha dato i natali anche ai suoi due terminali pieghevoli top di gamma. L’ultima nata in questa popolare linea di tracker fitness presenta un corpo in metallo, con funzionalità smart aggiornate e rinnovate per un utilizzo ancor più versatile.

Il design elegante è molto simile alla Mi Band 8, mantenendo quel comfort e quello stile familiare tanto apprezzato dagli utenti. L’aggiunta, dunque, è solo nella costruzione, adesso più sofisticata e resistente.

Le immagini promozionali mostrano chiaramente che Xiaomi continua a puntare sulla personalizzazione anche con questa Mi Band 9. I banner pubblicitari mostrano che la band sarà disponibile in diverse varianti di colore e con vari cinturini, potendo personalizzare il braccialetto in svariati modi, rendendola anche un accessorio alla moda, magari per qualche serata più elegante. Resterà da vedere in quali varianti arriverà in Italia, anche se i diversi siti di importazione sicuramente daranno la possibilità di poter acquistare qualche variante che, magari, non dovesse ufficialmente approdare nel nostro Paese.

Xiaomi ha annunciato un’esperienza smart migliorata con questa Mi Band 9. Sebbene la pagina di Amazon adesso la riporti come non disponibile, nelle ore scorse era visibile la scheda tecnica completa, nonché il prezzo di 39 euro.

Propone un display AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione di 490 x 192 pixel, schermo ovviamente touch e fino a 1.200 nit di luminosità, con il rivestimento in vetro per lo schermo. Sarà resistente all’acqua fino a 5 ATM e proporrà diversi settori per il fitness e la salute fisica: Sp02, cardio, passi, oltre a poter tracciare il sonno, il ciclo mestruale e oltre 150 attività sportive.

Le dimensioni del corpo sono pari a 46,53 x 21,63 x 10,95 mm con un peso di 27,4 grammi. Al suo interno, propone una batteria da 233 mAh che dovrebbe restituire un’autonomia fino a 21 giorni con uso moderato e fino a 7 giorni con il tracciamento sportivo continuativo.

La connettività è bluetooth 5.4, che garantisce la massima compatibilità con Android e iOS.

Il link su Amazon dove acquistarla è direttamente questo, anche se al momento in cui scriviamo questo articolo viene indicata come non disponibile.