Xiaomi XMOSB01XS rileva gli umani nelle stanze, ora a soli 22 €

In genere i rilevatori di movimento più moderni sono appunto in grado di rilevare la presenza delle persone che transitano all’interno del loro raggio d’azione. Ma se ne volete uno ancora più potente allora fareste bene ad approfittare dell’offerta in corso sullo Xiaomi XMOSB01XS perché questo è in grado di segnalare anche la presenza di persone che sono perfettamente immobili.

Alimentato da una batteria CR2450, questo sensore è progettato per offrire un’autonomia che può arrivare fino a tre anni grazie all’efficiente combinazione dei sensori PIR e mmWave. Usa la tecnologia Bluetooth 5.0 LE offrendo quindi una connessione stabile con gli altri dispositivi compatibili integrati nei sistemi di automazione domestica mantenendo al contempo un buon livello di efficienza energetica.

È piuttosto compatto e si monta facilmente su pareti o soffitti attraverso il supporto magnetico girevole in dotazione. La rilevazione dell’occupazione avviene a una distanza massima di 4 metri, mentre il sensore PIR copre un’area fino a 6 metri.

Come dicevamo è in grado di rilevare anche i “movimenti statici”, cioè la presenza di persone che non si muovono, grazie alla combinazione dei due sensori: il PIR rileva il movimento iniziale, mentre il sensore mmWave è in grado di monitorare la presenza continua anche in assenza di movimenti evidenti. Questo sistema permette di ridurre al minimo i falsi negativi e di mantenere una rilevazione precisa anche quando la persona è immobile all’interno della stanza.

Integrandosi nell’impianto Smart Home già esistente si può usare anche per eseguire automazioni particolari, ad esempio gestendo luci o termostati in base alla presenza o all’assenza di persone nella stanza. Essendo dotato anche di un sensore di illuminazione che misura l’intensità della luce, può diventare utile anche per scenari di automazione legati alla gestione appunto dell’illuminazione.

