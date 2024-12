I futuri AirTag permetterano di localizzare oggetti con un raggio d’azione ancora più ampio

Pubblicità

I futuri AirTag permetteranno di localizzare oggetti nelle vicinanze con un raggio di azione maggiore rispetto a quelli odierni.

A riferirlo è il solito Mark Gurman nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”.

Dell’arrivo di un AirTag aggiornato si parla da tempo e il 2025 potrebbe essere l’anno nel quale vedremo l’AirTag 2 (sempre ammesso che si chiamerà così).

Tra le peculiarità del nuovo AirTag, è prevista l’integrazione di un chip Ultra Wideband (UWB) di seconda generazione (come quello integrato nella lineup iPhone 15 in poi) che consente di sfruttare la funzione Posizione precisa, quello che permette di indicare distanza e direzione oltre a fornire una guida visiva, aptica e audio per ritrovare iPhone quando lo si perde di vista, anche se si trova nella stanza accanto.

Gurman spiega che una versione aggiornata del chip UWB dovrebbe permette di incrementare notevolmente la “visibilità” degli Airtag. La funzione Posizione precisa dell’attuale AirTag (presentato nel 2021) consente di localizzare oggetti nelle vicinanze da 10 a 30 metri (in base a varie condizioni); il nuovo modello dovrebbe triplicare la distanza grazie a un chip ultrawide-band di nuova generazione.

DI migliori funzionalità di localizzazione per gli Airtag si parla da tempo; si sa anche che il nome in codice del nuovo oggetto è B589 e già in precedenza sono circolate voci secondo le quali il rilascio è previsto entro metà del prossimo anno.

In precedenza sempre Gurman aveva riferito che Apple vuole rendere più complicato rimuovere lo speaker interno(rimuovendo quest’ultimo è più difficile localizzarlo, come purtroppo visto con quanti sfruttano l’accessorio per localizzare persone a loro insaputa) e Apple sta anche studiando misure di sicurezza contro eventuali manomissioni.

Ricordiamo che in iOS 18.2 su iPhone è presente la funzione “Share Item Location”, una nuova funzione di iOS che aiuta gli utenti a localizzare e recuperare gli oggetti smarriti condividendo in modo semplice e sicuro la posizione di un AirTag o di un altro accessorio nella rete “Dov’è” con terze parti, per esempio con le compagnie aeree.

Qui trovate la nostra recensine dell’Airtag e tutti i dettagli da consocere prima dell’acquisto. Qui vi spieghiamo come usarli per tracciare oggetti preziosi e animali.