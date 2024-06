Yard Force, caricatore solare da 21W con due USB e batteria da 13000 mAh

Pubblicità

Yard Force (azienda nota per attrezzi da giardino e apparecchiature per esterno) ha avviato su Amazon la distribuzione di un caricatore solare portatile da 21W, un dispositivo indicato come in grado di fornire energia affidabile ed efficiente a tutti i dispositivi USB, sia in ambienti chiusi che all’aperto.

Questo prodotto combina la funzionalità di un potente power bank da 13000 mAh con pannelli solari ad alta efficienza, offrendo una soluzione indicata come perfetta ed ecologica per le esigenze di ricarica.

Il caricatore solare portatile Yard Force 21W combina un robusto power bank da 13000 mAh con celle solari, utilizzabile sia in ambienti esterni, sia interni, eliminando il problema di dover portare appresso diversi gadget.

Le celle solari consentono di convertire fino al 24% della luce solare in energia, liberi dalle prese elettriche.

È dotato di due porte USB ad alta velocità ed è in grado di caricare simultaneamente due dispositivi con un’uscita totale di 5V/3A. Permette di ricaricare in modo rapido ed efficiente smartphone, tablet e altri dispositivi.

Secondo il produttore è un accessorio pensato per durare, perfetto per il campeggio, le escursioni, la pesca e i viaggi.

Su Amazon.de Yard Force 21W il prezzo indicato è di 95,99€ (inclusa spedizione in Italia).

Lo stesso produttore propone il pannello solare portatile LX SPP10 da 100 W; quest’ultimo vanta una struttura senza saldature, è waterproof, trasportabile (con maniglia) ed è dotato di varie uscite e (1 – 65 W PD, 1 – 18 W USB-A QC, 1 – 12 W USB-A e 1 – 19,5 V DC5521); un chip IC “intelligente” riconosce i dispositivi collegati, ottimizza la velocità di ricarica e protegge da sovraccarichi e carica eccessiva. Nel momento in cui scriviamo lu Amazon l’LX SPP10 è venduto 168,06€.

Yard Force propone anche la power station portatile LX PS300, una potente soluzione di backup della batteria progettata per diverse applicazioni, dal campeggio alle attività all’aperto per l’alimentazione di energia. Questa vanta una capacità della batteria di 296 Wh e una potenza di picco di 600 W ed è adatta all’uso con dispositivi elettronici quali smartphone, tablet e altri ancora. LX PS300 dispone di 2 uscite a 230 V, 2 porte USB-A, 2 porte Type-C e di una presa auto da 12 V. Le dimensioni sono di 16,5 x 20,5 x 14,5 cm e il design è leggero (3,10 kg). È più rispettosa dell’ambiente dei generatori tradizionali, in quanto non richiede benzina o altri combustibili. Nel momento in cui scriviamo su Amazon il prezzo indicato è di 299,99€.