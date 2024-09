YouTube mostrerà pubblicità nei video in pausa

Pubblicità

Da tempo YouTube ha aumentato la pubblicità visualizzata all’interno dei video; gli annunci mostrati molto più di prima a quanto pare non bastano ancora e per incrementare gli introiti, ulteriori pubblicità saranno riprodotte anche con lo schermo in pausa.

La conferma è arrivata da un portavoce della piattaforma a The Verge, spiegando che è stato esteso il programma che mostra annunci pubblicitari quando un video è in pausa.

“Abbiamo notato una forte reazione da parte degli inserzionisti e degli spettatori”, riferisce l’azienda, spiegando che la decisione è arrivata dopo i risultati ottenuti da esperimenti specifici.

YouTube mostrerà dunque nel complesso più annunci, insieme alle pubblicità che già appaiono durante la visualizzazione dei video.

La sperimentazione è partita la scorsa primavera: alcuni utenti di YouTube che usano la piattaforma sulle smart TV avevano notato la comparsa di spot pubblicitari non appena un video veniva messo in pausa; queste pubblicità rimangono visibili fino a quando non si riavvia il filmato in pausa. Il cambiamento è stato ora implementato anche sulle su altre piattaforme: alcuni utenti di Reddit riferiscono di avere notato il cambiamento sulle app mobili e sui loro televisori.

Secondo YouTube questa tipologia di annunci è “meno intrusiva” ma non dice che le pubblicità standard (quelle che già appaiono in modo eccessivo durante la riproduzione video) saranno più discrete. L’azienda spera ovviamente che alcuni utenti si stancheranno e si decidano a passare a YouTube Premium, abbonamento che permette di guardare YouTube senza annunci, oltre che scaricare i video da guardare offline sui dispositivi mobili e riprodurli in background.

Intanto la piattaforma ha in cantiere novità che riguardano i canali, incluse funzionalità che consentiranno a chi fa video di organizzare i contenuti per stagioni ed episodi, semplificando la fruizione agli utenti.

Intanto sono state implementate nuove funzioni per i creator che sfruttano l’AI, incluso il doppiaggio automatico con supporto di più lingue, italiano compreso.