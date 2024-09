Con iOS 18 iPhone gestisce Thread e casa smart direttamente

Pubblicità

Tra le novità dell’aggiornamento a iOS 18, c’è anche la maggiore semplicità con la quale è possibile aggiungere dispositivi per la smart home all’app Casa di Apple: l’update offre il controllo diretto di dispositivi Matter e del protocollo Thread da iPhone (solo alcuni modelli), così in pratica è possibile impostare e controllare vari dispositivi da iOS 18, senza hub o router periferici (“router di confine”).

Lanciato lo scorso autunno, lo standard Matter consente ai prodotti di domotica di funzionare in diversi ecosistemi mantenendo al contempo i massimi livelli di sicurezza. Apple, insieme ad altri big del settore, fa parte della Connectivity Standards Alliance, che porta avanti lo standard Matter. iPhone, iPad e HomePod si possono collegare agli accessori compatibili con Matter per controllarli, fungendo da hub domestici, dando accesso all’utente anche quando non è in casa.

Matter è uno standard che semplifica la gestione della smart home; i dispositivi compatibili funzionano via Wi-Fi o Thread, protocollo pensato specificatamente per i dispositivi IoT. Con iOS 18 è possibile aggiungere qualsiasi dispositivo Wi-Fi a Casa di Apple usando solo l’iPhone; per i dispositivi Thread serve un iPhone con funzionalità radio Thread (iPhone 15 o seguenti).

La prima volta che si apre l’app Casa, l’impostazione assistita aiuta l’utente a configurare un’abitazione in cui è possibile aggiungere gli accessori, oltre che organizzare le stanze e gli scenari. Dall’app Casa è possibile mostrare gli accessori, le scene assegnate, modificare l’assegnazione di un accessorio, organizzare le stanze in zone.

Se durante la configurazione compare l’avviso “È richiesto un router di confine Thread” su iPhone o iPad, significa che l’accessorio che si sta tentando di configurare richiede un router di confine Thread e il nostro hub domestico non supporta il protocollo Thread. Come sempre è possibile configurare un router di confine Thread oppure un’Apple TV 4K o un HomePod compatibile con il protocollo Thread (HomePod 2a generazione o HomePod mini).

Lo standard Thread è stato recentemente aggiornato alla versione 1.4, integrando varie migliorie che dovrebbero semplificare ulteriormente la gestione della casa smart. Tra le novità, la maggiore interoperabilità: in precedenza ogni volta che si cercava di collegare un nuovo dispositivo Thread, c’era sempre il rischio che si rifiutasse di associarsi alla rete.

Con lo standard Thread 1.4 questo non dovrebbe più succedere: qualunque dispositivo o router Thread dovrebbe essere gestibile senza batter ciglio, indipendentemente dal marchio o dal produttore. Sempre con iOS 18 arriva anche l’illuminazione adattiva via Matter.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con la spiegazione di come funziona la domotica Thread e con quali accessori è compatibile, qui invece le novità di Matter 1.3. Per gli articoli su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet.