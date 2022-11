YouTube vuole diventare hub totale dei servizi streaming

YouTube sta portando diversi servizi di streaming all’interno della sua app principale con una nuova funzione chiamata Primetime Channels: gli utenti, purtroppo al momento non in Italia, vedranno programmi TV, film e sport come Showtime, Starz, Paramount+ e AMC+ insieme contenuti tradizionali visibili nella schermata Home principale di YouTube.

A beneficiare della nuova interfaccia saranno gli spettatori negli Stati Uniti, che potranno iscriversi ai canali Primetime a partire da oggi attraverso la sezione Film e TV. Ci sono più di 30 servizi disponibili, con altri in arrivo, come NBA League Pass presto disponibile.

Le homepage di Primetime Channels includeranno trailer, interviste al cast e filmati dietro le quinte insieme a episodi e film. Gli utenti potranno cercare film e spettacoli dai canali attraverso il pannello di ricerca principale di YouTube. Come nota The Verge, se un film o uno spettacolo è disponibile su un servizio a cui si è iscritti apparirà un’icona verde “guarda ora”. Altrimenti, l’icona recherà la scritta “paga per guardare”.

I consigli su YouTube includeranno anche film e spettacoli di Primetime Channels. Quindi, se si cerca un trailer di un contenuto di proprio interesse, e la serie o il film è disponibile su un canale a cui si è abbonati, questo potrebbe apparire nei consigli.

In questo modo YouTube sta chiaramente tentando di diventare un hub per tutte le esigenze di streaming degli utenti, una sorta di Matter allo streaming. Una cosa che i Canali Primetime non sembrano offrire, almeno per il momento, è la TV in diretta. Potrebbe essere ancora necessario andare su YouTube TV per questo. Dato che YouTube TV ha una frazione del numero di abbonati di Netflix, sembra intelligente provare un’altra tattica mentre infuria sempre più la battaglia per attirare i consumatori.

Giovedì 2 novembre è anche il giorno di debutto del primo piano di abbonamento Netflix economico sostenuto dalla pubblicità, disponibile anche in Italia.