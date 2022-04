Macchina per incisione e taglio al laser LONGER RAY5 in offerta a 339 dollari

Se siete hobbisti, al momento è in offerta una macchina che potrebbe rivoluzionare il vostro lavoro: si tratta della LONGER RAY5, che taglia e incide diversi materiali, attualmente scontata a 339 dollari grazie ad un codice.

Questa macchina occupa all’incirca uno spazio di 67 x 61 x 20 centimetri e pesa quasi 5 chili. L’area di lavoro è pari a 40 x 40 centimetri, quindi può essere usata per realizzare incisioni anche di grandi dimensioni. Può lavorare il legno, la carta, la plastica, la pelle, il PCB e l’alluminio per quanto riguarda l’incisione, mentre è in grado di tagliare cartone, legno leggero (come il compensato fino a 6 mm), acrilico e plastica sottile.

Perciò risulta molto versatile perché permette di personalizzare con disegni, loghi e scritte diversi oggetti, ma grazie alle sue capacità di taglio può essere usata anche per costruire piccoli oggetti, puzzle inclusi.

Si controlla attraverso uno schermo da 3,5 pollici e il laser che usa è da 0,08 millimetri. Consuma 60 Watt ed è in grado di incidere o tagliare fino ad un massimo di 6.000 mm al minuto. E’ inoltre dotata di cinque diversi sistemi di sicurezza che prevengono danni sia all’utente, come ad esempio agli occhi, con auto-spegnimento al minimo movimento, oltre ovviamente ad altre protezioni in caso di sbalzi termici del laser.

Tutto il sistema è controllato da una scheda madre che lavora a 32 bit e 240 MHz e supporta sia le schede SD che le memorie USB per acquisire i file dei progetti, che possono essere realizzati in BMP, JPG, PNG, DXF, AI, SVG e diversi altri formati.

Si può usare anche collegandola direttamente ad un computer Windows (dall’edizione XP in poi) tramite i programmi LaserGRBL e LightBurn, oppure su Mac e Linux col software LightBurn

La macchina LONGER RAY5 è in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 499 dollari ma usando il codice RAY5$20OFF è possibile pagarla 339 dollari.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.