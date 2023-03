Apple TV Plus ha i diritti per l’ultimo romanzo di Cesca Major

Apple si è aggiudicata i diritti per “Maybe Next Time”, l’ultimo romanzo di Cesca Major, nota in Italia per “La donna senza ricordi” romanzo con il quale ha ottenuto successo internazionale.

La trama di “Maybe Next Time” ricorda “Ricomincio da capo”, il film-commedia con Bill Murray e Andie MacDowell, con il protagonista che rimane intrappolato in un circolo temporale; il romanzo di Cesca Major racconta di una donna maniaca del lavoro che rivive sempre la stessa giornata frenetica, cercando di evitare la prematura morte del marito.

Il film è prodotto da Reese Witherspoon e Lauren Neustadter (tutte e due hanno lavorato in “The Morning Show”) tramite Hello Sunshine.

Maybe Next Time è l’ultima di una prevista serie di collaborazione tra Apple TV+ e Hello Sunshine; altra frutto della collaborazione è My Kind of Country, talent show indicato come un nuovo approccio alle competizioni musicali che abbatte le barriere tra le nazioni.

