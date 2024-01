Vision Pro è il dispositivo di intrattenimento definitivo secondo Apple

In vista dell’inizio dei preordini USA il 19 gennaio, Apple presenta ufficialmente i contenuti, i servizi e le esperienze che Apple Vision Pro metterà a disposizione dei primi utenti che lo acquisteranno: il marketing Apple introduce Vision Pro come il dispositivo definitivo per l’intrattenimento e, come tale, arriva con un corposo corredo di contenuti.

Questi contenuti si vanno ad aggiungere così a foto e video spaziali che gli utenti possono registrare per ricordo sia con Vision Pro, ma più praticamente anche con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max con iOS 17.2 o versioni successive.

Greg Joswiak, senior vice president responsabile Worldwide Marketing, in un comunicato stampa che annuncia l’imminente arrivo di Vision Pro, parla del visore come del “Dispositivo di intrattenimento per eccellenza”.

“L’utente può trasformare qualsiasi luogo nel migliore posto della casa, assistere a concerti e avventure personali con Immersive Video, interagire con realistiche creature preistoriche con Encounter Dinosaurs, e anche atterrare sulla superfice della luna usando Environments. È diverso da qualsiasi cosa l’utente abbia visto prima, e non vediamo l’ora di consentire agli utenti di sperimentarlo da soli”.

Al lancio, Apple riferisce che saranno disponibili oltre 150 film in 3D dai migliori studi cinematografici al mondo, con titoli quali “Avatar: La via dell’acqua”, “Dune”, “Spider-Man – Un nuovo universo” e “The Super Mario Bros. Il film”.

VisionOS permette di interagire dinamicamente con lo spazio fisico intorno all’utente, mostrando app, giochi e “esperienze” in “ambienti” differenti; la vista dinamica con paesaggi sonori tiene conto dell’orario e del momento della giornata nel quale si indossa il visore.

Usando visionOS, Apple spiega che è possibile accedere a vari servizi e piattaforme inclusi Apple Music, Apple TV e servizi di streaming quali Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok e MUBI.

VisionOS vanta anche una “Travel Mode” (modalità viaggio) che consente ai passeggeri delle compagnie aeree di creare un ambiente ideale per la visione di contenuti in viaggio, e una modalità “Guest user” (ospite) per condividere determinate app ed esperienze con familiari e amici.

Oltre alla modalità di visualizzazione standard, che consente di godere di una spettacolare visione di film che appaiono come proiettati su uno schermo da 30 metri, è possibile visualizzare filmati 8K immersivi, riproducibili in 3D a 180°, registrati con Audio Spaziale e pensati per “coinvolgere” lo spettatore nel “racconto”, nella storia che sta vedendo.

Apple ha preparato una selezione di “esperienze”, con serie e film immersivi disponibili su Apple TV senza costi aggiuntivi; tra le prime esperienze disponibili: Alicia Keys: Rehearsal Room, Adventure, Prehistoric Planet Immersive e Wild Life.

Apple riferisce ancora che al lancio del visore in USA, app di streaming quali Disney+ offriranno versioni 3D degli ultimi film, e che versioni 3D di altri titoli debutteranno insieme o subito dopo l’arrivo delle tradizionali versioni 2D.

L’esperienza di visione avanzata è possibile da varie tecnologie integrate nel visore, inclusi due display micro-OLED ad altissima risoluzione con Dolby Vision; il chip Apple R1 dedicato ai sensori e al flusso video delle 12 videocmaere a bordo, invia immagini ai display ogni 12 millisecondi.

Sul versante audio, il visore promette una qualità impressionante, grazie all’audio spaziale avanzato con supporto Dolby Atmos e Lossless Audio. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.

I preordini di Apple Vision Pro negli USA (3500$) partiranno dal 19 gennaio. Negli Apple Store statunitense il visore sarà disponibile dal 2 gennaio. A questo indirizzo vi spieghiamo cos’è, e a cosa serve Vision Pro.