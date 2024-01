Apple Vision Pro, il video per la vostra visita guidata

Come a suo tempo con iPhone, iPad e Apple Watch, anche per il Vision Pro la Casa di Cupertino ha preparato una “visita guidata”.

Il filmato mostra Alessandra McGinnis, Product Manager responsabile di Vision Pro, la quale comincia spiegando che il modo migliore per capire come funziona il nuovo visore di Apple è andare in un Apple Store e provarlo. Questa possibilità è – almeno per ora – riservata agli utenti statunitensi e noialtri dovremo accontentarsi della visita guidata.

Il filmato dura circa 9 minuti e illustra varie peculiarità del visore, partendo dalle semplici gesture fino ad arrivare man mano a cose più complesse, come la gestione delle finestre e i vari livelli di “immersione”.

I pre-ordini per i Vision Pro sono già partiti e il prodotto dovrebbe arrivare nelle mani degli utenti e negli Apple Store a partire dala 2 febbraio. Pochi minuti subito dopo l’arrivo dei pre-ordini, la data di spedizione è slittata dal 2 al 16 febbraio, quello che è probabile il segnale del forte interesse verso il dispositivo, nonostante non sia certamente a basso costo (si parte da 3499$ per la versione con 256Gb di unità di storage).

In fase di acquisto è possibile selezionare le varianti da 256GB, 512GB e 1TB di storage, ordinare le lenti correttive realizzate da Zeiss, e acquistare anche la (carissima) AppleCare+ (assicurazione che include riparazioni illimitate per danni accidentali, assistenza e supporto certificato Apple, servizio di sostituzione espressa, accesso prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con e interventi di esperti della Mela).

Apple parla del Vision Pro come di un un rivoluzionario “spatial computer” che fonde perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico, un visore presentato come “avanti anni luce, diverso da tutto quello che è stato creato finora” e che “va oltre i limiti dei tradizionali monitor”, offrendo un’interfaccia pienamente tridimensionale controllata “dai sistemi di input più naturali che esistano”: gli occhi, le mani e la voce dell’utente.

Il marketing Apple vede in Vision Pro un dispositivo perfetto per l’intrattenimento. Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.

