Scrappers, su Apple Arcade l’indifferenziata è un gioco da combattimento per Mac, iPad, Apple TV e iPhone

Apple Arcade sembra voler tornare alle origini con la pubblicazione di un gioco totalmente originale, che difficilmente si apprezza su altre piattaforme. In Scrappers, fino a 4 giocatori possono unire le forze per ripulire le strade ricolme di spazzatura, in una città futuristica, dove però bisogna fare a botte per liberarsi di chiunque si metta in mezzo.

Il giocatore vestirà i panni degli Scrapper, una squadra di robot spazzini che si danno da fare per pulire una sudicia città di un futuro non troppo lontano. Il tempo è denaro a Junktown, perciò per ripulire le città si potranno utilizzare lanci dell’immondizia, come in una partita di basket. Inoltre, grazie ai power up, si potranno impilare i rifiuti, per smaltirli più velocemente.

Raccogliere la spazzatura è, però, solo una parte del titolo, dato che il giocatore dovrà anche fare a botte con chi tenta di ostacolare gli spazzini. E così, come in un tradizionale picchiaduro a scorrimento orizzontale, si dovrà fare a scazzottate per eliminare i nemici a schermo, che di certo non le manderanno a dire, ragion per la quale si dovrà fare attenzione alle loro abilità di combattenti.

Il titolo permette di esplorare quattro vivaci aree tutte diverse tra di loro, con oltre 20 livelli in cui imparare a raccogliere la spazzatura a regola d’arte, con gesti rapidi e precisi, in solitaria o con un massimo di 3 amici. E’ possibile anche personalizzate il proprio camion dei rifiuti con più di 100 parti di ricambio, oltre a poter sbloccare e assoldare altri Scrapper nel proprio gruppo.

Inclusi anche alcuni minigiochi per sfidare gli amici, il tutto con una grafica colorata e ricca di richiami al cyberpunk in stile pop e cartoon che prende ispirazione dal vero Giappone. Il titolo include il supporto per il DualShock 4 di Sony, l’Xbox Wireless e controller MFi.

Il titolo è giocabile su Apple Arcade, che ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l'anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Fuori Controllo.