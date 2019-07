A95X F1, il TV Box da poco più di 20 euro è servito

Trasformare il salotto di casa in un vero e proprio centro multimediale non è mai stato così economico. Grazie al TV Box Android A95X F1 bastano poco più di 20 euro per avere un set top box Android completo, in grado di farvi vedere Netflix, YouTube e sfruttare le app dell’ecosistema Google sul grande schermo. La si acquista su eBay a questo indirizzo.

A95X F1 è il TV Box Android che non si fa mancare nulla, ad iniziare dalla duplice connettività WiFi/Ethernet, che consente all’utente la scelta di come collegarsi alla rete, tra connessione cablata o wireless.

Ovviamente, per soli 23 euro la dotazione di servizio non è tra le più potenti, ma non pensiate che manchi totalmente l’hardware: il sistema è infatti equipaggiato con il processore Amlogic S905W Quad-Core CPU, affiancato da una Mali-450, 2GB RAM e 16GB di memoria integrata.

Insomma, tutto più che sufficiente per per supportare i codec H.265 e assicurare la visione di filmati al meglio su piattaforme di streaming, come Netflix o simili.

A livello estetico il set top box non differisce poi molto da tutti gli altri esponenti dello stesso genere. Si tratta di un piccolo box di forma quadrato, che pesa poco più di 100 grammi, e che misura appena 11,7 x 11,7 x 2,3 cm.

Naturalmente, inclusi nella confezione di vendita anche il cavo HDMI per il collegamento video alla TV o ad un monitor esterno, oltre ad un telecomando IR per poter navigare l’interfaccia Android senza doversi scomodare dal divano.

A proposito di sistema operativo, A95X F1 è basato su Android 8.1, naturalmente con una UI ottimizzata per la visualizzazione sul grande schermo.

Si acquista su eBay direttamente a questo indirizzo ad appena 23,63 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.