A95X R3, il box TV con Android 9 per tutte le tasche, solo 25 euro

Quanti volessero trasformare il salotto di casa in un centro multimediale non dovranno più spendere centinaia di euro. Oggi vi presentiamo il TV box A95X R3 con Android 9 a bordo, che si propone a tutte le tasche, e che su eBay parte da appena 25,99 euro.

Dotato di doppia connettività WiFi o RJ45, questa smart TV Box Android offre all’utente il sistema operativo Android 9.0, una CPU Quad-Core RK3318, affiancato da GPU Mali-450, e configurazioni da 2GB o 4GB RAM, con ROM da 16GB, 32GB e 64GB.

Tutti, naturalmente, offrono il supporto alla codifica H.265, da sfruttare nella visione dei video, anche in streaming, grazie alla connessione WiFi 2.4G o 5G, e alla connessione LAN 100M, BT4.2. Utile il piccolo display a LED sul frontale, che mostra sempre in bella vista l’orario.

A95X R3, questo il nome del set top box, è in grado di riprodurre senza problemi video 4K con codec H.265, H.264 e VP9 in tutte le diverse versioni e varianti, con 2 o 4 GB di RAM. La memoria ROM potrà espandersi tramite slot MicroSD, mentre a livello di connettività il box supporta BT: 4.2, e possibilità di collegare mouse e tastiera wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB a 2,4 GHz.

Il menù e la UI sono localizzate in lingua italiana. Il box pesa appena 118 grammi, ha la classica forma quadrata, e misura appena 20,1 x 12,7 x 5,5 cm. In confezione, oltre al box, anche il telecomando per la gestione dell’interfaccia dal divano, senza necessità di dover acquistare obbligatoriamente mouse o tastiere.

A95X R3 si acquista su eBay in forte sconto a partire da 25,99 euro. Clicca qui per acquistare. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.