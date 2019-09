Diesel Axial, lo smartwatch ispirato al Brutalismo ad IFA 2019

Diesel lancerà la sua idea di smartwatch a Natale, ma intanto alla fiera di Berlino la sta mettendo in bella mostra: si chiama Axial e presenta un altoparlante accompagnato da una nuova tecnologia che presto consentiranno agli utenti iPhone e Android di effettuare e ricevere telefonate direttamente dal polso.

Dotato delle ultime tecnologie tra cui il processore Snapdragon Wear 3100 che gira sul sistema operativo Wear OS di Google, questo dispositivo però colpisce soprattutto per il design ispirato al movimento architettonico del Brutalismo nato intorno alla metà del ventesimo secolo.

Pulsanti resistenti, rivetti in acciaio e anima in alluminio conferiscono all’orologio un aspetto davvero unico. La cassa industriale di Diesel Axial è disponibile in acciaio color canna di fucile, argento e bronzo che si può accompagnare a tre diversi cinturini: nero in pelle, blu in denim e color canna di fucile in acciaio.

Sono diversi i quadranti che si possono selezionare, tra cui uno chiamato Information Tunnel che propone un effetto psichedelico simile a una galleria che dà l’illusione del 3D, mentre il quadrante Globe presenta una sfera girevole che gli utenti possono azionare con un semplice tocco (utilizzando il mappamondo mobile, è possibile scegliere due fusi orari aggiuntivi da visualizzare sul quadrante).

C’è anche un quadrante interattivo del battito cardiaco che crea un effetto acqua increspata quando viene toccato e diverse animazioni interattive da sovrapporre a ciascun quadrante che mostrano il meteo in tempo reale e si aggiornano in base alla posizione.

Oltre alla possibilità di gestire le telefonate dal polso è anche possibile interagire con l’Assistente Google e ricevere avvisi audio delle notifiche direttamente dallo smartwatch. Questo dispositivo è stato sviluppato e brevettato insieme a Fossil, che ha potuto così portare la propria esperienza in questo settore per offrire un prodotto valido sotto ogni aspetto. Tra le altre caratteristiche di Diesel Axial segnaliamo la presenza di una modalità batteria a lunga durata che riduce al minimo i consumi, 8 GB di capacità, chip NFC per Google Pay (e Alipay per la Cina) e GPS per tracciare l’attività sportiva senza smartphone abbinato, carica rapida, impermeabilità e sensore per il monitoraggio del battito cardiaco.

Lo smartwatch Diesel Axial disponibile nei negozi Diesel, online sul sito ufficiale e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo a partire da ottobre ad un prezzo non ancora reso noto.

Seguite tutte le altre notizie da IFA 2019 cliccando qui.