Acconsento.click adatta i siti all’informativa privacy GDPR e la cookie policy

Al giorno d’oggi chi naviga in rete ha a che fare con i cookie dei siti web, ma in pochi sanno esattamente cosa sono e come funzionano. Si tratta di elementi che sono in grado di tracciare il comportamento dell’utente e costituiscono un potenziale rischio per la privacy.

La domanda su come modo le aziende tutelano i dati personali sorge spontanea, ma la riposta non sempre è facile. Per questo, s-mart, realtà italiana attiva nella distribuzione di software per la sicurezza informatica e la compliance, presenta il servizio innovativo e totalmente in Cloud Acconsento.click, finalizzato a rendere i siti web conformi al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati e alle altre normative in vigore (aggiornate dal Garante della Privacy a maggio 2020), evitando ai loro titolari di incorrere in pesanti sanzioni. Non pensiate che sia un tema che tocchi solo i piccoli, perché anche i grandi hanno sbagliato in passato.

Chiunque realizzi piattaforme web, per sé o a livello professionale, conosce orma l’obbligo della pubblicazione obbligatoria delle Cookie e Privacy Policy, per esplicitare agli utenti le modalità di trattamento dei propri dati personali e le finalità. Gestire manualmente queste attività può essere, oltre che rischioso, molto difficile, sia per la complessità della disciplina normativa, sia per il suo carattere in continua evoluzione.

La documentazione non è univoca, ma varia da sito a sito e utilizzare modalità preimpostate e moduli predefiniti può esporre i titolari a sanzioni importanti, fino a 20 milioni di euro oppure fino al 4% del fatturato mondiale annuale, tenuto conto del singolo caso, della natura, gravità e durata della violazione.

Per questo motivo, il nuovo servizio permette di generare Cookie facilmente. E’ realizzato in collaborazione con diversi studi legali, così che Acconsento.click risulterà in grado di semplificare tutte le procedure, elaborando una Privacy Policy specifica e dedicata per ogni sito web, con tutti i dati e i trattamenti necessari, in linea con il Regolamento Europeo. Non solo, il servizio assicura conformità anche per via di meccanismi di revoca del consenso (chiamati opt-out) semplici e trasparenti, messi a disposizione dell’utente in maniera intuitiva. A differenza di altre soluzioni presenti sul mercato – che, una volta effettuata una prima scelta, rendono impossibile qualsiasi ripensamento, Acconsento.click offre procedura semplici per la revoca o la modific.

Le informazioni relative al sito, ai diritti del visitatore e ai dettagli sulla Privacy e sui Cookie possono essere visualizzati tramite una interfaccia a sezioni facilmente consultabile.

Anche per quanto concerne il banner dei cookie, altro elemento obbligatorio e comune a tutti i siti web, il servizio ne semplifica la realizzazione attraverso un sistema di Scan Engine; questo rileva automaticamente i cookie usati dal sito e, sulla base dei risultati, genera una policy e un banner a norma. S-mart eroga il servizio in diverse modalità in base al livello di competenza: self service per utenti avanzati oppure parzialmente e completamente gestito da un team di specialisti, oltre a offrire diversi livelli di personalizzazione.

Per capire se il servizio è attivo su un determinato portale web, basta cercare il lucchetto privacy in basso a sinistra dell’homepage.

