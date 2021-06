Adobe aggiorna InDesign, Illustrator e Lightroom per Mac M1

Adobe è stato tra i primi dei grandi sviluppatori ad aggiornare i propri software della suite Creative Cloud per supportare nativamente i Mac con processore Apple Silicon M1. Il primo software migrato da Mac Intel ai Mac M1 è stato Photoshop nel mese di marzo, poi è stata la volta di InDesign, Illustrator e Premiere Pro rilasciati in versione beta tra marzo e aprile.

Con gli aggiornamenti di oggi Adobe rende disponibili Illustrator, InDesign e anche Lightroom Classic in versione finale con supporto nativo per Mac con processori Apple Silicon M1. Come già rilevato fin dalle prime versioni beta e dai precedenti software Adobe Creative Cloud per Mac M1 è lecito attendersi significativi miglioramenti nelle prestazioni rispetto alle precedenti versioni per Mac Intel.

Lo stesso sviluppatore offre qualche percentuale per illustrare il balzo di prestazioni e velocità. Secondo Adobe gli utenti di Illustrator beneficeranno di un incremento delle prestazioni del 65% Sui Mac M1 rispetto alla versione per Intel. Nel caso di InDesign il miglioramento delle prestazioni è del 59% per il software in esecuzione nativa su Mac ARM rispetto alla versione per Mac Intel.

I confronti non si limitano alle prestazioni complessive del programma, che in alcuni casi risultano un po’ astratte, ma offrono anche due esempi pratici. Adobe dichiara che con InDesign su Mac M1 aprire un file di grandi dimensioni, con numerosi elementi grafici, ora risulta il 185% più veloce, mentre lo scorrimento di un documento di 100 pagine con molto testo è più veloce del 78%.

Il balzo e i vantaggi di usare i software Adobe per Mac M1 rispetto alle versioni Intel emerge anche con Illustrator. Secondo una ricerca indipendente ora gli utenti possono lanciare il software e creare documenti 4 volte più velocemente rispetto alle versioni Intel. Adobe dichiara che la velocità di scorrimento quando si lavora con grafica vettoriale complessa è migliorata del 390%, mentre l’apertura di un nuovo file con 31 artboards complesse è il 119% più veloce.

