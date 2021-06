Con iOS 15 le Memoji guadagnano oltre 40 abiti, oggetti vari e opzioni di accessibilità

Apple ha presentato nelle scorse ore iOS 15, durante il keynote di apertura della WWDC 21. Oltre alle rinnovate esperienze di iMessage e FaceTime, l’azienda aggiungerà sul prossimo sistema operativo mobile anche ulteriori personalizzazioni all’amata funzione Memoji. Ecco di che si tratta.

Le Memoji sono state una parte fondamentale dell’apertura della Worldwide Developers Conference. Apple ha svelato le nuove funzionalità di personalizzazione in arrivo su Memoji e iMessage nelle scorse ore. La funzione è stata un successo da quando Apple l’ha introdotta a partire da iPhone X. In sostanza si tratta di avatar che, usando il sensore TrueDepth, reagiscono con il proprio viso.

Con iOs 15, le Memoji riceveranno una nuova attenzione, con l’aggiunta di numerosi elementi personalizzabili. Si parte dall’abbigliamento: gli utenti potranno personalizzare il proprio Memoji con oltre 40 scelte di abbigliamento per riflettere il proprio stile, umore o stagione e scegliere fino a tre colori diversi.

Ci saranno anche nuove opzioni di accessibilità, con impianti cocleari, tubi dell’ossigeno o caschi. Ancora, saranno presenti 9 nuovi adesivi, che consentiranno di inviare uno shaka, un gesto della mano, un momento in cui si accende la cosiddetta lampadina e altro ancora.

Con iOS 15, le Memoji potranno avere colori degli occhi diversi, potendo selezionare un colore diverso per l’occhio sinistro e uno per l’occhio destro. Non mancheranno neppure nuovi occhiali, con possibilità di personalizzare il proprio personaggio con tre nuovi occhiali, tra cui un paio a forma di cuore, a stella e con forme retrò.

A completare il cerchio anche un copricapo multicolore che rappresenta la squadra sportiva preferita, scegliendo fino a tre colori.

Sebbene Apple elenchi nuovi adesivi e vestiti come altri modi per personalizzare un Memoji, al momento non vi è traccia di questa novità nella prima beta rilasciata agli sviluppatori, come riporta anche 9to5mac. Facile pensare che arriveranno a breve.

