Adobe Photoshop è ottimizzato per Mac M1

Adobe ha avviato la distribuzione di Photoshop in versione ottimizzata per i Mac con processore Apple Silicon M1. Una beta era già in circolazione da tempo ma le fasi di beta testing sono finite e ora tutti gli utenti hanno la possibilità di usare la versione ottimizzata per Mac M1. La software house promette un incremento delle prestazioni 1,5x rispetto allo stesso programma eseguito in emulazione (grazie alla tecnologia di emulazione trasparente Rosetta 2).

La versione ottimizzata di Photoshop per Mac M1 è la 22.3. Le precedenti versioni (non specificatamente ottimizzate per i Mac con CPU M1) possono girare ma presentano limitazioni in termini di velocità. Adobe fa ad ogni modo sapere che con la versione nativa non saranno, almeno per ora, disponibili alcune funzioni.

Non è ad esempio supportata l’importazione, esportazione e riproduzione di filmati, contenuti che è possibile creare nell’ambito dell’esportazione di video e animazioni; non sono inoltre supportate nativamente funzioni quali la sincronizzazione dei preset, il filtro “shake reduction” (riduzione effetto mosso) e il pulsante “Condividi un’immagine” nella barra degli strumenti. Altre limitazioni riguardano il mancato supporto per il copia&incolla tra app native (Apple Silicon) e no.

Oltre al supporto dei nuovi Mac Apple Silicon M1, Photoshop 22.3 integra migliorie generiche e la soluzione ad alcuni bug. Gli utenti della Creative Cloud possono aggiornare il software usando l’app desktop omonima. Come sempre è possibile aggiornare le app installate automaticamente, manualmente o tutte in una volta. Le versioni precedenti sono disinstallate per impostazione predefinita, ma è possibile scegliere di mantenerle utilizzando le opzioni Avanzate. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Adobe e Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti.

