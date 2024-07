Adobe, le nuove funzionalità di luglio per Illustrator e Photoshop

Pubblicità

Adobe aggiorna costantemente i software della suite e le ultime novità riguardano Illustrator (per la grafica vettoriale) e Photoshop (elaborazione e fotoritocco).

Tra le novità integrate nell’ultima versione di Illustrator c’è il “Generative Shape Fill”, funzione in beta che permette di aggiungere velocemente dettagli vettoriali indicando prompt di testo direttamente dalla barra delle applicazioni contestuale.

Altre novità sono: Dimension Tool, Mockup (beta), la barra delle applicazioni contestuale, Retype, strumenti di selezione migliorati, il Text to Pattern (beta), Style Reference e altre migliorie per il flusso di lavoro indicate come in grado di velocizzare e far risparmiare tempo ai designer.

Per quanto riguarda Photoshop, sono state integrate funzionalità che promettono di “accelerare il processo creativo” e semplificare operazioni ripetitive, con strumenti quali “Selection Brush Tool”, “Adjustment Brush Tool”, e migliorie per ” Type Tool” e la barra delle applicazioni contestuale. Adobe riferisce di “nuovi livelli di produttività, precisione e controllo per la selezione, la composizione, la regolazione delle immagini e il lavoro con i testi”.

Lo strumento Pennello di regolazione permette di apportare modifiche mirate e non distruttive all’immagine: è possibile dipingere sulle regolazioni di luminosità, saturazione, esposizione e altro ancora. L’applicazione di disegno e fotoritocco ora offre anche nuove funzioni AI con la funzione “Generate Image”, basata su Adobe Firefly Image 3 Model.

Altri miglioramenti generali riguardano la funzionalità Pan e Zoom in Illustrator con prestazioni più rapide e consentire di navigare in documenti complessi con maggiore velocità e facilità, fino a 10 volte più velocemente con una scalabilità dal 3,13% al 64.000%. Il Selection Brush Tool in Photoshop promette di rendere intuitive le operazioni di selezione, composizione e applicazione dei filtri. L’Adjustment Brush in Photoshop permette di applicare regolazioni non distruttive a porzioni specifiche delle immagini. Altra di Photoshop riguarda il browser di font migliorato: è possibile sfruttare oltre 25.000 font senza lasciare l’app e aggiungere i preferiti con un solo clic.

