Smart Tag Atuvos, funzionano con Dov’è e costano solo 14,5€ l’uno

Durante il Prime Day vi abbiamo presentato una speciale offerta sugli Smart Track Link di Eufy, un’offerta speciale su questi tag perfettamente compatibili ed integrati con il sistema Dob’è, che li ha fatti pagare addirittura meno di otto euro l’uno. Oggi abbiamo trovato su Amazon un’offerta non tanto economica ma comunque interessante: gli smart tag Atuvos a 14,5 euro l’uno.

Come nel caso degli Smart Track Link di Eufy siamo di fronte ad un prodotto che, come detto, è un perfetto equivalente di Airtag. Utilizza infatti in licenza la tecnologia Dov’è. Per questo funziona esattamente come il tag di Apple: permette di tracciare un oggetto cui sono viene accostato e di vederlo sulla piattaforma nativa Dov’è.

Per sapere tutto quello che fanno, leggetevi il nostro articolo sugli Airtags, sostituite la parola “Airtags” con “ATUVOS Smart Tracker” e saprete come funzionano e a cosa servono.

Dal punto di vista della forma i prodotti di Atuvos sono molto simili a quelli di Eufy, sono realizzati in plastica e hanno una forma quadrata. Sono quindi più grandi degli Airtag ma hanno il vantaggio di un nel foro che permette di attaccarli ad un oggetto senza necessità di comprare, come invece si deve fare con gli Airtags, una custodia specifica.

Un’altra differenza funzionale rispetto ad Airtag è nel sistema di abbinamento. I prodotti Apple vengono immediatamente riconosciuti dall’iPhone (come succede con gli Airpods) i tag di Atuvos invece devono essere messi in modalità abbinamento (come si fa con un dispositivo Bluetooth)

Gli Smart tag di Atuvos costano 22,99 € l’uno ma con uno sconto del 20%li pagate 17,5 euro. Al momento l’offerta più conveniente è quella sul pacchetto da due che costa 38,99 € ma applicando un coupon da 10€ la pagherete 28,99 € quindi 14,5€ a tag

Il prezzo è largamente inferiore a quello degli Airtags (29,99€) e anche agli Smart Tag di Eufy che costano 25€ l’uno.

Click qui per comprare (disponibili anche in bianco)