EyeSight di Apple non piace troppo, ma qualcuno ci ha messo gli occhi sopra

Pubblicità

L’EyeSight del Vision Pro di Apple, ossia la possibilità di guardare dall’esterno una riproduzione degli occhi di chi lo indossa, è stato progettato per ridurre l’isolamento sociale durante l’utilizzo del visore. Sebbene sia stato contestata l’effettiva qualità di questa caratteristica, c’è chi vorrebbe copiare l’idea.

Un brevetto di Meta, intitolato “Sensori integrati nel visore per realtà immersiva per abilitare la presenza sociale,” suggerisce che il colosso stia considerando l’idea di implementare una funzionalità simili nei propri dispositivi.

EyeSight, ricordiamo, utilizza una scansione del volto dell’utente per creare un’immagine virtuale degli occhi su un display esterno, mantenendo così una parvenza di contatto visivo con altre persone del mondo reale.

Come funzionerebbe lo sguardo di Meta

L’approccio di Meta prevede un metodo per aggiornare l’avatar dell’utente in tempo reale utilizzando le espressioni facciali rilevate dai sensori integrati nel visore. Questi sensori, si legge nella richiesta di brevetto, catturerebbero i movimenti dei muscoli facciali, che verrebbero poi interpretati da un algoritmo di apprendimento automatico per determinare l’espressione facciale dell’utente. Il sistema adatterebbe così l’avatar dell’utente di conseguenza e lo integrerebbe in un’applicazione di realtà immersiva.

La differenza da Apple

Il visore, inoltre, avrebbe integrati diversi sensori, tra cui ECG (elettrocardiogramma), EEG (elettroencefalogramma) e PPG (fotopletismogramma), che non solo sarebbero in grado di tracciare i movimenti facciali, ma monitorerebbero anche la salute cardiovascolare dell’utente. L’integrazione di funzionalità legate alla salute, dunque, distinguerebbe il visore Meta dall’approccio EyeSight di Apple, che si concentra principalmente sulla visualizzazione di un’immagine virtuale degli occhi dell’utente per mantenere una connessione con il mondo reale.

Per quanto differente dalla visione di Apple, la scelta di Meta di depositare il brevetto indica un riconoscimento del valore della funzionalità EyeSight, nonostante le recensioni contrastanti.

Alcuni critici, ricordiamo, hanno ritenuto che la funzione sia superflua e che potrebbe essere eliminata nei modelli futuri, anche per contenere maggiormente i costi.

Tutte le notizie su Apple Vision Pro sono disponibili da questa pagina di macitynet.