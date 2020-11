Adobe rilascia Photoshop per Apple Silicon in beta

Adobe è tra i primi grandi sviluppatori ad aver annunciato il supporto per i Mac con processore Apple Silicon: in queste ore lo sviluppatore di San Jose ha annunciato il rilascio di Photoshop in versione beta per Apple Silicon. Per poterlo utilizzare occorre naturalmente un Mac con CPU Apple Silicon e la versione desktop di Creative Cloud 5.3.1.470 o una versione successiva.

Lo sviluppatore dichiara che Photoshop in beta per Apple Silicon supporta diverse delle funzioni principali che gli utenti impiegano tutti i giorni nel proprio lavoro e che molte altre funzioni saranno introdotte nelle prossime settimane. Adobe dichiara inoltre che trattandosi di una versione beta questo software non è ufficialmente supportato dallo sviluppatore, per questa ragione il rilascio non è da intendersi per un software destinato al lavoro e alla produttività sul campo, bensì come fase di test e prove in modo che gli utenti possano segnalare e comunicare problemi con lo sviluppatore.

Le note di rilascio di Adobe Photoshop in beta per Apple Silicon evidenziano che numerose funzionalità non sono ancora disponibili (l’elenco completo è disponibili qui) rispetto alla versione corrente del software e che, per alcuni comandi e funzioni, le prestazioni possono risultare lente.

Occorre anche tenere presente che l’esecuzione di Photoshop tramite emulazione con Rosetta 2 non è ufficialmente supportato da Adobe, così per grafici, fotografi e professionisti potrebbe non essere consigliabile usare la versione attuale di Photoshop per Mac Intel in esecuzione sui Mac Apple Silicon in emulazione con Rosetta 2.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Adobe sono disponibili da questa pagina. Nel keynote del 10 novembre Cupertino ha presentato i suoi primi portatili con processore Apple Silicon M1: i primi benchmark apparsi in rete confermano prestazioni CPU decisamente elevate, incluso il comparto grafico GPU anche se in misura minore. Tutto quello che sappiamo finora sul processore Apple Silicon M1 è riassunto in questo articolo.