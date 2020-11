Philips ora vende prodotti ricondizionati su Ebay

Articoli originali a prezzi contenuti, provenienti direttamente dal produttore, che vengono così reintrodotti nel mercato riducendo sprechi e favorendo un migliore e più ampio accesso alle proprie tecnologie: è quello che sta facendo Philips attraverso la sezione ricondizionati di Ebay come parte degli obiettivi aziendali del prossimi cinque anni in ottica sostenibilità.

Tra la serie di impegni chiave sul piano ambientale e sociale che guideranno l’esecuzione della strategia aziendale nel periodo 2020-2025 c’è quello di ridurre la propria impronta ecologica in tutta la catena di valore in linea con lo scenario di riscaldamento globale di 1.5°C, come raccomandato dalla Convenzione delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dall’Accordo di Parigi.

In pratica il 100% dei prodotti e servizi verranno progettati secondo i requisiti EcoDesign per migliorarne l’efficienza energetica, particolarmente durante la fase d’uso da parte del cliente. I prodotti Eco-Hero, prodotti e soluzioni ad alta innovazione, dai chiari benefici di sostenibilità, rappresenteranno il 25% del fatturato.

Philips lavorerà anche con i propri fornitori per ridurre l’impronta ambientale dell’intera filiera di produzione. Entro il 2025, Philips punta a ricavare il 75% del consumo totale di energia (carburante incluso) da fonti rinnovabili (rispetto al 36% del 2015). Inoltre, porterà le vendite di soluzioni basate su economia circolare dal 15% al 25%, estenderà il programma di trade-in a tutte le proprie macchine e dispositivi medici, integrerà pratiche circolari presso i propri siti e invierà zero rifiuti in discarica. Le emissioni inevitabili di anidride carbonica verranno invece compensate con investimenti in progetti ambientali a beneficio della salute, come programmi in favore di acqua potabile, energia pulita, biodiversità e riforestazione.

«Vogliamo far crescere Philips in maniera sostenibile, continuando a porci obiettivi ambientali e sociali ambiziosi e rispettando i più elevati standard di governance» ha spiegato Frans van Houten, CEO di Royal Philip «Agire in modo responsabile verso il pianeta e la società è qualcosa di profondamente radicato nel nostro DNA, e sono convinto che questo sia il modo migliore per creare un valore più alto e duraturo per i molteplici stakeholder di Philips».

Nel momento in cui scriviamo la proposta di dispositivi Philips ricondizionati su eBay, a partire da questa pagina, include soprattutto elettrodomestici, mancano invece prodotti per TV, cinema, musica e anche i prodotti della serie Hue, che speriamo possano arrivare in futuro.