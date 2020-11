Apple M1 supera GeForce GTX 1050 TI nei primi test di grafica

In termini di CPU e potenza di calcolo Apple dichiara che il suo primo processore M1 supera la stragrande maggioranza delle CPU Intel impiegate nei PC e Mac in circolazione, come hanno già confermato diversi test apparsi in rete: ora sempre in rete sono apparsi i primi benchmark che misurano le prestazioni grafiche, nei quali Apple M1 supera non solo GeForce 1050 Ti ma anche AMD Radeon RX 560.

Anche se si tratta di due GPU un po’ datate il confronto non deve essere sottovalutato perché Apple M1 è dotato di GPU integrate, mentre i due modelli di GeForce e AMD superati nel confronto sono processori grafici discreti, montati su schede dedicate, e con un assorbimento di energia che arriva anche fino a 75W, quindi molto superiore rispetto al processore di Cupertino.

Apple M1 è dotato di 7 oppure 8 core grafici GPU a seconda del modello di Mac preso in considerazione: Apple dichiara che è in grado di gestire quasi 25.000 operazioni in contemporanea e di erogare una potenza complessiva di 2,6 teraflop. Quest’ultimo valore risulta identico per AMD Radeon RX 560 e leggermente inferiore rispetto ai 2,9 teraflop di GeForce GTX 1650. Purtroppo per quest’ultima GPU non sono ancora disponibili test e benchmark effettuati con le API Metal di Apple e così non è possibile un confronto diretto con Apple M1.

In ogni caso in praticamente quasi tutti i test realizzati con GFXBench 5.0 Apple M1 supera GeForce 1050 Ti e anche Radeon RX 560, come segnala Tom’s Hardware. Un risultato sorprendente tenendo presente i consumi estremamente ridotti di energia e il fatto che si tratta di GPU integrate a confronto con modelli datati ma pur sempre GPU per desktop di Nvidia e AMD.

Naturalmente i primi test apparsi in rete non sono sufficienti da soli per valutare bontà e potenza di Apple M1 nelle prestazioni grafiche. Per confronti più accurati e anche per una misurazione più realistica delle prestazioni grafiche erogate occorre attendere test più approfonditi e anche prove dirette sul campo, non appena i primi MacBook con Apple Silicon M1 saranno nelle mani degli utenti.

Tutto quello che c’è da sapere sul processore Apple M1 è in questo articolo. Apple ha presentato tre macchine con questo processore: MacBook Air 13″, MacBook Pro 13″ e anche Mac mini. Tutte le novità Apple presentate nel keynote del 10 novembre sono riassunte in questo articolo.