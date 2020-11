Apple celebra 40 anni del Campus di Cork in Irlanda

Apple celebra 40 anni di storia della sua presenza a Cork in Irlanda: quello che nel 1980 era una singola fabbrica con 60 dipendenti, nel tempo si è trasformato ed evoluto, seguendo la favolosa parabola della piccola società di Cupertino, fondata da due outsider, divenuta una delle multinazionali più grandi del pianeta.

Il Campus Apple di Cork in Irlanda, a 40 anni di distanza, è diventato la centrale di numerose attività che includono logistica, operazioni, AppleCare e diversi altri team, una comunità che dà lavoro ad oltre 6.000 dipendenti e che funge da quartier generale di Apple in Europa.

Il lungo e appassionato post che celebra i 40 anni di Apple in Irlanda racconta anche la storia delle persone che hanno vissuto e lavorato per la multinazionale per tutti questi anni, condividendo alti e bassi in quasi mezzo secolo di storia. Tra queste Cathy Kearney, vice presidente European Operations, dipendente Apple da oltre 30 anni.

Nel post vengono celebrati i valori aziendali di Cupertino trasmessi alla comunità locale, per esempio a sostegno dell’educazione, con iniziative per diffondere competenze di programmazione e creatività digitale tra gli studenti, inclusi programmi di sostegno per l’inserimento in azienda. Così come il sostegno e l’inclusione di chiunque, indipendentemente dal paese di provenienza, religione, credo, orientamento politico o sessuale, grazie al lavoro dell’associazione LGBTQ Diversity Network.

Fino ad arrivare alle numerose iniziative e progetti per ridurre l’impatto ambientale: come tutti gli uffici Apple anche il Campus Apple di Cork in Irlanda funziona al 100% con energie rinnovabili. È dotato di oltre 200 pannelli solari termici e di un sistema di recupero dell’acqua piovana che rifornisce i servizi in tutto il Campus. Tutte le fotografie di questo articolo sono pubblicate da Apple, incluse quelle storiche che mostrano il primo stabilimento per la produzione dei Mac negli anni ’80 e la visita di Steve Jobs nella fabbrica.

