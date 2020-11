Adobe porta Photoshop, Lightroom e altri software su Apple Silicon

Oltre alla più importante innovazione per i Mac da 15 anni a questa parte, nell’evento del 10 novembre Apple rassicura gli utenti e semplifica la migrazione da Intel: tutti i software oggi disponibili scritti per Mac Intel si possono continuare a usare grazie all’emulazione con Rosetta 2: presto arriveranno software e app universali ottimizzati per Apple Silicon per i primi Mac con processore M1, inclusi quelli di Adobe tra cui Photoshop, Lightroom e altri ancora.

Insieme a tutte le novità hardware introdotte nell’ultimo keynote, inclusi MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini con processore M1, sul palco dell’evento hanno trovato spazio anche diverse novità software. Oltre all’annuncio del rilascio di macOS Big Sur che avverrà giovedì 12 novembre, dirigenti Apple e filmati hanno mostrato una notevole quantità di software professionali, app di intrattenimento e anche diversi videogiochi tutti in esecuzione fluida e veloce sui Mac con processore M1.

Tra i software mostrati nel keynote ci sono Cinema 4D, DaVinci Resolve, HBO Max, Baldur’s Gate e altri ancora. Craig Federighi ha dichiarato che le prestazioni elevate del primo processore Apple per computer e l’efficacia di Rosetta 2 permettono di usare tutti i software e le app scritti per Mac Intel sui nuovi Mac con processore M1, con velocità uguale se non addirittura superiore rispetto ai Mac Intel, questo nonostante l’emulazione in tempo reale. In ogni caso questo è un passaggio temporaneo perché presto arriveranno software e app universali, ottimizzati per girare nativamente sui Mac con M1.

Anche se nelle ore immediatamente precedenti l’evento erano emersi timori circa l’assenza di alcuni dei più importanti sviluppatori e dei loro software e app per i Mac con Apple Silicon, occorre rilevare che sembra trattarsi di una paura infondata. Nell’evento Apple 10 novembre sono stati mostrati numerosi software, app e giochi in arrivo per Mac Apple Silicon, inclusi quelli di Adobe più celebri e utilizzati dai professionisti.

Sui Mac Apple Silicon Adobe porterà le versioni native, universali e ottimizzate di Photoshop, Lightroom e dei suoi altri software per la creatività digitale. Il primo ad arrivare sarà Lightroom in arrivo già entro dicembre, mentre su Apple Silicon Adobe porterà anche Photoshop e altri software ancora entro i primi mesi del prossimo anno.

