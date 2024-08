Age of Empires Mobile arriva il 17 ottobre su iOS e Android

Pubblicità

A due dall’annuncio, c’è una data di uscita ufficiale per l’arrivo di Age of Empires Mobile, gioco di strategia proposto da Microsoft assieme agli sviluppatori di World’s Edge e TiMi Studio.

Il 17 ottobre il gioco arriverà sia in versione iOS, sia in versione Android, e per l’occasione è stato creato anche un nuovo trailer che ha lo scopo di alzare l’hype ma senza lasciare intravedere il gameplay.

Il gioco dovrebbe permette di creare imperi virtuali da far prosperare economicamente e militarmente, vestendo i panni di personaggi quali Barbarossa, Dario il Grande, Hammurabi, Giovanna d’Arco, Leonida e altri ancora, ognuno dei quali con sue specifiche peculiarità e approcci strategici differenti.

Il titolo può essere preordinato fin d’ora, sia su iOS (si parte da qu) che su Android (si parte da qui). Dalla scheda su App Store apprendiamo che il gioco richiederà 1,2 GB per il download e che sarà gratuito all’inizio (i guadagni per gli sviluppatori dovrebbero arrivare dagli acquisti in-app) ma non abbiamo – al momento – ulteriori dettagli- Sappiamo che Age of Empires Mobile sarà multilingua (italiano compreso) e che su iPhone il requisito minimo è la presenza di iOS 13 / iPadOS 13 o versioni seguenti.

L’annuncio della data di lancio di Age of Empires Mobile arriva in a pochi giorni dalla notizia della data d’uscita di The Elder Scrolls Castles, videogioco per tablet e smartphone realizzato dagli studi interni a Bethesda che si sono occupati dello sviluppo di Fallout Shelter.