Un cavo Ethernet ispirato al MagSafe può salvare il vostro Notebook

Da qualche anno Apple ha riportato in vita sui MacBook Air e MacBook Pro l’apprezzatissima MagSafe, porta di ricarica dedicata facile da usare e sicura: quando il computer è collegato e il cavo di ricarica viene accidentalmente staccato, lo rilascia rapidamente per evitare danni.

Il Magsafe ha ispirato il produttore giapponese Sanwa che ha presentato dei cavi Ethernet con connettore magnetico che può staccarsi dalla porta, comodissimo per evitare di tirare accidentalmente il connettore se si inciampa in un cavo: il connettore sfila in modo sicuro, senza danneggiare il cavo o far cadere il computer al quale è collegato.

Dal sito dell’azienda giapponese apprendiamo che il cavo LAN è disponibile nelle varianti da 1m (KB-SL6ABA-01BK) ma anche da 2 metri (KB-SL6ABA-02BK), 3 metri (KB-SL6ABA-03BK), 5 metri (KB-SL6ABA-05BK) e nella metratura da 10m (KB-SL6ABA-10BK). La velocità è di 10 GBit. Il diametro del cavo è di 3,8 mm., la copertura esterna del cavo UTP è morbida e facile da maneggiare, la categoria è Cat.6A e la frequenza operativa fino a 500Mhz.

I cavi sono costosi (si parte da 27€) ma il problema più grande è quello della disponibilità: questo produttore non vende all’infuori del Giappone. C’è da sperare che altri produttori si ispirino a questa soluzione per i collegamenti di rete offrendo il salva-connettore integrato.