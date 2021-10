Airpods 3 in prenotazione su Amazon

Gli AirPods 3 sono già in prenotazione su Amazon. Stiamo palando dei nuovi accessori per la musica che Apple ha presentato lo scorso lunedì e che sono destinati a prendere (anche se solo parzialmente) il posto degli AirPods 2.

Ricordiamo che i nuovi AirPods hanno funzioni nuove tra cui

Design simile a quello degli AirPods Pro

Audio spaziale

EQ adattiva: calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio

Sensore di pressione sulle aste

Resistenza a sudore e acqua

Fino a 6 ore di ascolto con una sola carica (30 con la ricarica in custodia)

Custodia di ricarica compatibile MagSafe

Come abbiamo detto nel corso della presentazione, gli AirPods 3 sono una alternativa agli AirPods Pro rispetto ai quali mancano, essenzialmente, dei gommini e del sistema di soppressione del rumore.

Apple promette di consegnare i primi AirPods 3 già martedì prossimo, 26 ottobre. Amazon ha la stessa data indicativa di consegna a magazzino e lo stesso prezzo: 199 euro. Probabilmente verranno spediti nel corso della stessa giornata. Ricordiamo che se Amazon, come accaduto in passato, dovesse ribassare il prezzo degli AirPods 3, allora, anche se per ora sono presentati a 199 euro, li pagherete al prezzo minimo.

Gli AirPods 3 sono in prenotazione da qui