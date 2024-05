Dreame sconti fino a 100 € per la Festa della Mamma

Se volete festeggiare la mamma come si deve date uno sguardo alle offerte che Dreame – azienda nota nel settore per la produzione di elettrodomestici intelligenti dal 2017 – ha lanciato per l’occasione su Amazon.

Fino al 12 Maggio è infatti possibile risparmiare fino a 100 € sull’acquisto di prodotti progettati appositamente per la cura personale e per la pulizia della casa.

In questo articolo vi segnaliamo tre dei migliori in promozione tra aspirapolvere e asciugacapelli, con una lista in fondo per poterli confrontare più rapidamente insieme agli altri elettrodomestici Dreame in offerta.

Dreame Pocket

È l’asciugacapelli ideale per la mamma che ama acconciarsi i capelli a casa ma che non vuole rinunciare alla qualità professionale.

Questo modello è dotato di accessori per togliere il crespo e creare una piega mossa, ed utilizza la tecnologia Negative Temperature Coefficient per fare in modo che la temperatura non superi mai i 57° gradi, evitando così danni ai capelli o scottature del cuoio capelluto.

Per altro, grazie alle sue ridotte dimensioni, può essere facilmente portato ovunque.

Prezzo in saldo a 139 € invece di 159 € .

Dreame H12 Dual

Questo aspirapolvere è progettato per pulire sia superfici secche che umide. Dotato di filtro HEPA, migliora la qualità dell’aria e offre una pulizia combinata 4-in-1, con funzionalità di pulizia Wet & Dry, asciugatura ad aria calda e pulizia da bordo a bordo.

Prezzo in saldo a 429 € invece di 499 € .

Dreame D10 Plus

Questo aspirapolvere robot aspira polvere, sporco e peli da diverse superfici grazie ad un motore potente e una batteria a lunga durata.

Anche qui c’è la pulizia combinata 4-in-1, inclusa la pulizia Wet & Dry e l’asciugatura ad aria calda.

È dotato di diverse modalità di aspirazione e di un sistema di filtraggio avanzato.

Prezzo in saldo a 289 € invece di 299 € .

A 139,00 € invece di 159,00 € | sconto 13% – fino a 12 mag

A 79,90 € invece di 79,90 € | sconto 0% – fino a 12 mag

A 99,00 € invece di 129,00 € | sconto 23% – fino a 12 mag

A 429,00 € invece di 499,00 € | sconto 14% – fino a 12 mag

A 199,00 € invece di 199,00 € | sconto 0% – fino a 12 mag

A 349,00 € invece di 398,00 € | sconto 12% – fino a 12 mag

A 289,00 € invece di 299,00 € | sconto 3% – fino a 12 mag

A 459,00 € invece di 569,00 € | sconto 19% – fino a 12 mag

A 262,00 € invece di 279,90 € | sconto 6% – fino a 12 mag

A 246,42 € invece di 259,00 € | sconto 5% – fino a 12 mag

A 1199,00 € invece di 1299,00 € | sconto 8% – fino a 12 mag

A 499,00 € invece di 549,00 € | sconto 9% – fino a 12 mag

A 74,26 € invece di 79,99 € | sconto 7% – fino a 12 mag

A 36,49 € invece di 37,68 € | sconto 3% – fino a 12 mag

