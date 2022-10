AirPods Max, la cancellazione rumore peggiora dopo l’update

Le cuffie AirPods Max di Apple, le over-ear da 629 euro, sono meno efficaci nel bloccare i rumori esterni: è quanto emerge da un test audio approfondito che rintraccia nell’ultimo aggiornamento del firmware la causa di questo calo nelle prestazioni del sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC).

Pare infatti che la versione 4E71 del firmware, disponibile da maggio, blocchi «un po’ meno rumore tra la gamma medio-bassa e alta»; anche nella gamma media e alta viene «leggermente modificato il livello di isolamento, ma la differenza è relativamente minore».

L’analisi è stata condotta da RTings.com e si riallaccia all’articolo di The Verge pubblicato il mese scorso, dopo mesi di discussioni e lamentele da parte degli utenti di AirPods Max su Reddit e altri forum.

Non è chiaro il motivo per cui Apple avrebbe modificato le prestazioni dell’ANC con l’ultimo aggiornamento né se prevede di ripristinarne l’efficacia con un aggiornamento futuro. Non è detto comunque che si tratti di una scelta intenzionale, ma potrebbe più semplicemente trattarsi di un errore, anche se per alcuni questa ipotesi sembra la meno probabile.

A differenza dei sistemi operativi, gli aggiornamenti firmware di Apple sono più occasionali e vanno semplicemente a correggere bug e ottimizzare le prestazioni, aggiungendo di tanto in tanto qualche nuova funzionalità.

L’azienda ha già girato agli sviluppatori varie versioni beta del firmware di AirPods Max: l’ultima in ordine di tempo è arrivata all’inizio di questo mese, ma al momento non è chiaro se include una modifica alle prestazioni dell’ANC.

In ogni caso è un vero peccato perché le AirPods Max, fin dal lancio (dicembre 2020) hanno riscosso un notevole successo, sia tra il pubblico che tra i professionisti. Tuttavia da allora sono state anche criticate svariate volte: prima per la custodia in dotazione, secondo alcuni un po’ troppo leggerina, ma anche per i problemi di condensa nei padiglioni e alla batteria sollevati da alcuni utenti.

Se non avete aggiornato il firmware, a questo punto meglio attendere il prossimo: se invece siete indecisi se acquistarle o meno, potete farvi un’idea leggendo la recensione di Macitynet.