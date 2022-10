Il gilet auto-riscaldante JYMCW P8101C è in sconto a 15,54 euro

A causa della guerra e dell’aumento del prezzo del gas, quest’inverno in Europa potrebbe essere più freddo. Perciò non fatevi trovare impreparati e acquistate JYMCW P8101C adesso che è scontato a 15,54 euro.

Si tratta di un gilet auto-riscaldante: gli basta una powerbank, di qualunque potenza e capacità, per alimentare il sistema di riscaldamento che va ad aumentare la temperatura di alcune resistenze posizionate in punti strategici.

Ce ne sono 11 in tutto tra spalle, schiena, collo, fianchi e pancia, e supponendo di utilizzare una batteria d’emergenza da 10.000 mAh (è da acquistare separatamente perché non viene inclusa in dotazione e visto il prezzo, ci mancherebbe pure) può promettere fino a 12 ore di autonomia mantenendo la temperatura costante a 25°C.

E’ anche possibile aumentarla a 35°C e 45°C schiacciando l’apposito pulsante, che si colora di colore diverso – rosso per la temperatura massima, bianco per quella di mezzo e blu per la temperatura minima – in base alla temperatura selezionata, riducendo tale autonomia a 8 ore se si seleziona la temperatura massima disponibile.

Per chi vive le giornate all’aperto, sia per gli appassionati di caccia e pesca, sia per chi lavora in cantiere, fa manutenzione alle autostrade, in montagna o in generale per chi proprio soffre tantissimo il freddo, questo gilet è una buona soluzione, specie se lo si posiziona sotto al cappotto, che aiuta così a mantenere la temperatura più a lungo.

E’ disponibile in diverse taglie, dalla S alla 6 XL, quindi c’è per tutti, e come dicevamo al momento è in sconto: invece di 22,07 euro lo pagate 15,54 euro.

