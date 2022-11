AirPods Pro 2 tagliano la latenza Bluetooth

Gli auricolari di ultima generazione AirPods Pro 2 (qui la nostra recensione) offrono una serie di miglioramenti rispetto al modello precedente, molti dei quali sono resi possibili dal nuovo chip H2 all’interno. Un nuovo test, adesso, rivela un altro vantaggio nascosto, relativo ad un miglioramento della latenza.

La nuova scoperta è stata fatta da Stephen Coyleun, musicista e sviluppatore di software, che sottolinea come uno degli aspetti negativi del Bluetooth (e delle tecnologie wireless in generale) è sempre stata la latenza, ossia il tempo che intercorre tra quando si verifica un suono sul dispositivo e quando quel suono viene riprodotto attraverso gli AirPods.

Questo può non essere un problema per la normale riproduzione video, ma Coyle sottolinea che la latenza può essere un problema quando si tratta di suoni “imprevedibili”, come notifiche, effetti sonori, clic sulla tastiera, videogiochi, editing audio e altro ancora.

Gli AirPods Pro originali hanno offerto un miglioramento significativo delle prestazioni sul versante della latenza rispetto agli AirPods originali. Adesso, si scopre che gli AirPods Pro 2 di ultima generazione portano le migliorie ad un altro livello. La metodologia di test utilizzata da Coyle è stata la seguente:

Ho mantenuto per lo più la stessa metodologia di test di prima; collego gli AirPods a un iPad Pro e tocco lo schermo con una Apple Pencil. Uso un registratore audio per catturare il suono dei tap fisici e l’audio risultante, quindi misuro il tempo tra questi suoni. Una differenza dai test precedenti è che ho deciso di misurare solo la latenza del clic della tastiera

Nel grafico qui sopra si possono scorgere i progressi compiuti da Apple nel migliorare la latenza degli AirPods negli ultimi anni. Secondo Coyle, gli AirPods Pro 2 “performano circa 40 ms meglio dei loro predecessori, con una latenza media di 126 ms rispetto ai 167 ms originali”.

Ancora, continua:

Forse un punto più interessante da notare è che gli AirPods Pro di seconda generazione funzionano solo 43 ms peggio degli altoparlanti integrati (a 83 ms). Ciò suggerisce che fino a due terzi del tempo tra il tocco dello schermo e l’ascolto di un rumore si verifica prima che i dati Bluetooth lascino il dispositivo

In definitiva, Coyle conclude che crede ancora che ci sia “troppo latenza perché il feedback audio si senta scattante e reattivo” con AirPods Pro 2. Detto questo, è possibile che ci siano ulteriori miglioramenti da fare sul lato del dispositivo, piuttosto che sugli AirPods stessi.

Per tutte le notizie relative alle AirPods si parte direttamente da questo indirizzo.