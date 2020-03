Al posto del nome operatore la voce “State a casa” sui telefoni

Utenti di varie nazioni in tutto il mondo segnalano che quando si disconnettono dalla rete WiFi, al posto del tradizionale nome del gestore di telefonia appare la scritta “Stay Home” (state a casa).”YoMeQuedoEnCasa” e cose di questo tipo.

Su iPhone appare a fianco dell’icona che indica il segnale cellulare (le tacche con la la potenza del segnale del servizio cellulare) e due messaggi identici appaiono anche sui modelli che supportano la Dual SIM (sulla riga superiore a fianco all’indicazione della potenza del segnale della rete udata per i dati cellulare, e sulla riga inferiore che indica la potenza del segnale della seconda linea).

Stando a quanto riferise un utente su Twitter il messaggio appare in varie nazioni: Germania, Belgio, Emirati Arabi Uniti, Perù, Turchia, India, Lussemburgo, Romania, Indonesia, Nigeria e altre ancora.

Mobile phone operators in Germany show a #stayhome message when users switch off WiFi #coronavirus ht Jannis Korner pic.twitter.com/IR197yCmvw — Matt Navarra 😷 (@MattNavarra) March 24, 2020

L’obiettivo è ovviamente quello di combattere la pandemia da coronavirus. In Italia, lo ricordiamo, il Governo ha emanato con il Dpcm 22 marzo 2020, nuove ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Restano aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali.

A tutti i cittadini è richiesto di uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità, evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

E ancora, è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.