Da Iliad la prima offerta fibra con modem Wi-Fi 7 incluso

L’operatore che ha cambiato tutto nella telefonia mobile in Italia, annuncia la prima offerta iliad fibra con nuovo router iliadbox Wi-Fi 7 progettato contro l’obsolescenza programmata per durare 10 anni.

Nel 2023 iliad ha ottenuto il premio per la connessione più veloce in Italia in download e upload, assegnato dalla società indipendente nPerfsulla base di oltre 650 mila test condotti dagli utenti dei principali operatori del Bel Paese.

Le connessioni iliad fibra coprono oltre 12 milioni di case in Italia, grazie a una serie di accordi strategici con i fornitori wholesale. Con l’arrivo del nuovo modem router iliadbox Wi-Fi 7 l’operatore promette miglioramenti nella connessione senza fili locale fino al doppio rispetto a Wi-Fi 6.

Come il precedente modello anche iliadbox Wi-Fi 7 è stata progettata internamente per contrastare l’obsolescenza programmata: iliad assicura che potrà durare e funzionare per almeno 10 anni. Oltre alla modalità riposo, per ridurre i consumi di energia gli utenti possono accendere e spegnere il router al volo con il tasto dedicato, senza dover staccare la spina.

Offerta iliad fibra con iliadbox Wi-Fi 7 incluso

Fino al 31 luglio alle ore 17.00 è possibile sottoscrivere il piano iliad fibra con iliadbox Wi-Fi 7 incluso al prezzo di 19,99 euro al mese, questo per gli utenti già abbonati a iliad mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico. In tutti gli altri casi il prezzo dell’offerta iliad fibra wi-Fi 7 è di 24,99 euro al mese.

Sono incluse anche chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi in oltre 60 Paesi nel mondo. Il costo di installazione è di 39,99€ una tantum, mentre la nuova iliadbox Wi-Fi 7 viene fornita in comodato d’uso gratuito.

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi. A gennaio 2022 iliad è entrata nella connettività fissa lanciando la sua prima offerta 100% fibra: qui tutti i dettagli, come e funzione e prezzi.