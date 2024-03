Vodafone e Fastweb unite con 8 miliardi di Swisscom

Da tempo circolavano le voci e ora c’è la conferma di un accordo tra Swisscom con il gruppo Vodafone Plc per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro con l’obiettivo di integrarla con Fastweb, la sua controllata in Italia.

Lo riferisce CorriereComunicazioni citando una nota dell’azionista di Fastweb a conferma delle indiscrezioni che circolano da settimane e puntualizza i termini dell’operazione. “Swisscom conferma di essere in trattative esclusive avanzate con il Gruppo Vodafone per l’acquisizione in contanti del 100% di Vodafone Italia. Swisscom intende unire Vodafone Italia con Fastweb”. Nella nota si legge:

“Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti, Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free. Si prevede che l’eventuale transazione sia in grado di accrescere il valore e il cashflow di Swisscom e che, a seguito dell’acquisizione, Swisscom mantenga almeno un rating aziendale “A” e che vi sia un impatto positivo sulla politica dei dividendi di Swisscom”.

La filiale italiana del Gruppo britannico ha dichiarato:

“Vodafone ha intrattenuto discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento del mercato in Italia e ritiene che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di creazione di valore, pagamento anticipato di un corrispettivo in cash e certezza della transazione per gli azionisti”.

La combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, così come competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia, dovebbero permettere, secondo Swisscom, di dare vita a un operatore convergente leader in Italia.

Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, parla di “punto di svolta” che “genererà un valore significativo per tutti gli stakeholder”. E ancora “Grazie alla qualità superiore delle infrastrutture mobili e fisse, l’operatore convergente che risulterà dall’operazione sarà in grado di offrire connettività performante e servizi innovativi a tutti i segmenti del mercato”.

Prima di Fasweb con Vodafone ci ha provato iliad

Anche Iliad nel 2023 aveva valutato l’acquisizione di Vodafone Italia in 10,4 miliardi, e quella da 8 miliardi da parte di Swisscom è dunque una offerta del 20% inferiore. Sempre iliad nel 2022 aveva già provato a presentare un’offerta per Vodafone ma anche allora fu respinta.

Secondo gli analisi di Intermonte, l’accordo Fastweb Vodafone non determinerà sconvolgimenti sul mercato, evidenziando anzi che questa mossa porterà a “una maggiore determinazione da parte di Iliad nel guadagnare quote di mercato dopo il fallimento dei negoziati con Vodafone”.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.