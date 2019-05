Alfawise U20 ONE, stampante 3D con schermo touch in prevendita a 270 euro

Se volete comprare una stampante 3D di buona qualità prendete in considerazione l’acquisto di Alfawise U20 ONE, un modello progettato per professionisti e amatori attualmente in prevendita per 270 euro.

Innanzitutto stampa oggetti delle dimensioni massime di 30 x 30 x 40 centimetri, superiore quindi alla gran parte delle stampanti 3D capaci di lavorare su oggetti grandi al massimo 22 x 22 x 25 centimetri. Il punto di forza principale è dato però dalla presenza di due motori indipendenti, che garantiscono una precisione maggiore della stampa.

Alfawise U20 ONE utilizza uno schermo touch a colori da 3,5 pollici attraverso il quale è possibile programmare e controllare la stampa degli oggetti (i progetti possono essere inseriti in una scheda microSD), senza perciò richiedere il collegamento di un computer durante l’intero processo.

Può comunque essere collegata a computer Windows, Mac e Linux per chi lo preferisse. Stampa con precisione utilizzando filamenti con diametro da 1,75 millimetri ad una velocità che può raggiungere i 120 millimetri di stampa al secondo.

E’ costruita in lega di alluminio rinforzata e si monta in soli 3 passaggi, risultando così facile da preparare anche per i meno esperti. La temperatura massima raggiunta in fase di stampa è di 250°C, potendo così sciogliere e utilizzare una grande varietà di filamenti, che vanno dal PLA all’ABS, PVA, PP, TPU e molto altro.

Al momento Alfawise U20 ONE è in prevendita su GearBest al prezzo di 270 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.